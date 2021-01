Ngân hàng số đầu tiên tích hợp trên ứng dụng gọi xe có gì đặc biệt?

Đây là giải pháp ngân hàng điện tử trên ứng dụng gọi xe đầu tiên tại Việt Nam, do Công ty CP Be Group và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phát triển, chính thức đưa Be gia nhập lĩnh vực tài chính công nghệ. Công ty TNHH beFinancial – Công ty thành viên trực thuộc Be Group – là đơn vị tham gia vận hành Cake trên cơ sở thỏa thuận hợp tác chiến lược dài hạn giữa hai đơn vị nêu trên.

Ngân hàng số Cake được hiển thị trên ứng dụng gọi xe Be, với nhiều điểm mới so với ngân hàng truyền thống. Điểm đặc biệt của ngân hàng số Cake là công nghệ định danh khách hàng điện tử (e.KYC). Với tiện ích này, khách hàng sẽ dễ dàng thực hiện việc chi trả hóa đơn điện, nước, internet, truyền hình cáp… chỉ với 2 lượt chạm, chuyển khoản với chỉ 6 lượt chạm. Các hóa đơn mua sắm có thể thanh toán nhanh qua QR code. Việc chuyển khoản giữa hai tài khoản Cake cũng được thực hiện thuận tiện bằng số điện thoại, với độ an toàn và bảo mật thông tin cao.

Khách hàng có thể mở tài khoản từ xa chỉ với 2 phút nhập thông tin, chụp ảnh chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và một tấm ảnh chân dung selfie rõ nét. Tài khoản trực tuyến khả dụng ngay sau khi mở, tích hợp giải pháp giao kết hợp đồng bằng phương thức điện tử và chữ ký số. Khách hàng được hưởng quyền lợi miễn phí dịch vụ suốt đời và phát hành thẻ ngân hàng miễn phí tận nhà. Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng được kết nối giao dịch qua Cake theo giấy phép của Ngân hàng Nhà Nước cấp cho VPBank.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai ứng dụng ngân hàng số hiển thị trực tiếp trên một ứng dụng gọi xe công nghệ. Theo đánh giá, điều này sẽ mang đến “lợi ích kép” cho hơn 10 triệu khách hàng và tài xế của ứng dụng gọi xe Be trong lĩnh vực quản lý tài chính cá nhân.

“Be Group thấy rằng ngân hàng số sẽ không chỉ dừng lại ở phương thức thanh toán mới mà còn là công nghệ có thể tích hợp vào các thiết bị thiết yếu, gần gũi với cuộc sống, từ đó có thể đưa ra các giải pháp tài chính phù hợp nhằm phục vụ cuộc sống con người tốt hơn” - CEO Be Group Nguyễn Hoàng Phương chia sẻ:

Ngân hàng số Cake được kỳ vọng sẽ mang lại làn sóng mới cho lĩnh vực Fintech. Bên cạnh đó, Cake là minh chứng cho thấy sức mạnh “Make in Việt Nam” sẽ được phát huy mạnh mẽ thông qua sự liên kết giữa các doanh nghiệp Việt, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ đa quốc gia. Đồng thời, đây là cơ hội tạo vị thế cho doanh nghiệp Việt trong các lĩnh vực quan trọng, góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền kinh tế, chủ quyền số của Việt Nam.