Năm 2020 sẽ là một năm bùng nổ của Microsoft với hàng loạt các sản phẩm mới

Vào tuần trước, Microsoft đã bất ngờ tiết lộ về giao diện điều khiển của mẫu Xbox Series X thế hệ mới, mẫu Xbox mới này dự kiến sẽ được phát hành vào năm sau. Đây được cho là động thái thể hiện tham vọng "bùng nổ" về phần cứng của Microsoft trong năm 2020. Bên cạnh Xbox Series X, Microsft cũng đã thông báo về dự định ra mắt mẫu Surface Duo và Surface Neo. Ngoài những sản phẩm kể trên hãng cũng hứa hẹn sẽ cho phát hành thêm nhiều sản phẩm phần cứng thú vị khác trong năm 2020.



1. Surface Earburd



Mẫu tai nghe này được cho là sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của AirPods (Ảnh: The Verger)

Microsoft ban đầu được cho là sẽ phát hành mẫu tai nghe này vào cuối năm 2019 với giá 249 USD, tuy nhiên hãng đã lùi lại ngày ra mắt sang đầu năm 2020 với lý do cải thiện một số tính năng trên sản phẩm. Chưa rõ Microsoft sẽ thay đổi những gì trên mẫu tai nghe này, tuy nhiên có một số thông tin cho rằng hãng sẽ cung cấp thêm một phiên bản màu trắng cho khách hàng lựa chọn.



Mẫu tai nghe này được tạo ra để phục vụ cho nhu cầu nghe nhạc cũng như thực hiện các cuộc gọi của người dùng. Microsoft được cho là sẽ tích hợp chức năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản khi sử dụng các ứng dụng Office trên mẫu tai nghe này. Mỗi một bên tai sẽ có 2 micro, chúng có khả năng khử tiếng ồn chủ động nhằm cải thiện chất lượng cuộc gọi. Cả 2 bên tai nghe đều có những phần cảm ứng giúp người dùng thực hiện những thao tác nhanh như chuyển bài, hủy cuộc gọi, tăng giảm âm lượng v.v...



2. Surface Hub 2X



Ảnh: The Verge

Microsoft đã cho phát hành chiếc Surface Hub 2S trong năm nay. Surface Hub 2S có màn hình lên tới 50 inch và nó hứa hẹn sẽ liên tục được nâng cấp cả về phần cứng lẫn phần mềm. Để thực hiện lời hứa đó, Microsoft được cho là sẽ phát hành một sản phẩm phần cứng có tên là Surface Hub 2X vào năm sau. Giải thích một cách dễ hiểu thì đây là một sản phẩm phần cứng được Microsoft tạo ra nhằm nâng cấp CPU, GPU, RAM cho chiếc Surface Hub 2S của họ.



Với Surface Hub 2X, khách hàng sẽ không còn phải lo lắng về việc chiếc Surface Hub của mình bị chậm đi và cần phải thay thế bằng một chiếc máy khác. Sản phẩm này nhắm đến những đối tượng khách hàng đang sở hữu Surface Hub và những khách hàng doanh nghiệp.



3. Surface Neo



Ảnh: The Verge

Chiếc máy tính đầu tiên sử dụng Windows 10X này dự kiến sẽ được cho ra mắt vào cuối năm 2020. Surface Neo là một trong 2 thiết bị màn hình kép mới của Microsoft. Máy được tích hợp 2 màn hình 9 inch, khi mở ra máy sẽ trở thành một chiếc máy tính bảng 13 inch chạy Windows 10X.



Khi đóng lại Surface Neo có kích thước chỉ bằng một cuốn tạp chí Moleskine, đây là một sản phẩm nhỏ gọn, rất dễ dàng để mang theo bên mình. Máy còn được trang bị một bàn phím có khả năng lật, trượt bằng nam châm. Bút Surface Slim Pen nhiều khả năng cũng sẽ được trang bị trên chiếc máy này.



4. Surface Duo



Surface Duo được cho là một mẫu điện thoại gập của Microsoft (Ảnh: The Verge)



Cũng giống như chiếc Surface Neo, Surface Duo cũng là một sản phẩm có 2 màn hình của Microsoft. Điểm khác biệt nằm ở chỗ chiếc Surface Duo này thực chất là một chiếc điện thoại Android Surface với 2 màn hình 5,6 inch. Khi mở ra chiếc điện thoại này sẽ biến thành một chiếc máy tính bảng với màn hình 8,3 inch và độ dày của nó chỉ rơi vào khoảng 4,8mm. Microsoft đã khiến mọi người bất ngờ khi sử dụng Android trên sản phẩm mới của mình. Lý giả điều này, phía Microsoft cho biết công ty đang hợp tác với Google cũng như các hãng khác để có thể cải thiện trải nghiệm màn hình kép cho các thiết bị như Surface Duo.



Microsoft vẫn phải cần nhiều thời gian để chứng minh Surface Duo và Surface Neo là 2 sản phẩm thực sự tốt, đặc biệt là những ứng dụng có thể chạy trên 2 sản phẩm này, liệu nó có thực sự mang lại lợi ích cho người sử dụng. Microsoft cũng đang mấp mé về việc Project x Cloud sẽ có thể chạy được trên chiếc Surface Duo. Đây là một phần mềm giúp cho những chiếc máy 2 màn hình có thể hiển thị một bên là màn hình game và một bên là tay cầm ảo.



5. Xbox Series X



Thiết kế của mẫu Xbox Series X trông giống như một chiếc PC thu nhỏ (Ảnh: The Verge)

Như đã đề cập ở đầu bài viết, mẫu Xbox thế hệ mới này sẽ được Microsoft phát hành vào cuối năm sau. Xbox Series X có vẻ ngoài vuông vắn như một chiếc PC thu nhỏ. Máy sẽ được bán ra cùng thời điểm với tựa game Halo Infinite.



Xbox Series X sẽ được trang bị CPU được thiết kế tùy chỉnh dựa trên kiến trúc của AMD Zen 2 và Radeon RDNA. Microsoft dự kiến sẽ sử dụng ổ SSD NVMe trên chiếc Xbox thế hệ mới của mình, hứa hẹn thời gian load game sẽ nhanh hơn. Xbox Series X cũng sẽ hỗ trợ chơi game 8K với tốc độ khung hình lên tới 120fps.



Microsoft tiết lộ rằng, Xbox Series X sẽ có hiệu năng GPU nhanh gấp 10 lần so với chiếc Xbox One X được phát hành trước đó. Vẫn chưa có thông tin chính xác về phần cứng và các thông số kỹ thuật của chiếc Xbox thế hệ mới này. Microsoft cũng sẽ tiết lộ thêm các tựa game thế hệ tiếp theo tại triển lãm E3 của công ty vào tháng 6 năm sau, trước khi ra mắt Xbox Series X vào cuối năm.



6. Surface Book 3



Ảnh: The Verge

Đã lâu rồi Microsoft chưa cho ra thêm những phiên bản cập nhật của dòng Surface Book. Vào năm 2020 Microsoft sẽ cho ra mắt Surface Book 3, dự kiến thế hệ này sẽ có CPU mạnh hơn, GPU nhanh hơn và nhiều khả năng viền màn hình cũng sẽ mỏng hơn.



7. Surface Go 2



Sản phẩm gọn nhẹ Surface Go được cho là sẽ quay trở lại sau 2 năm vắng bóng (Ảnh: The Verge)

Dòng Surface Go được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2018, Surface Go là một phiên bản thấp cấp hơn của chiếc Surface Pro với màn hình chỉ vỏn vẹn 10 inch và bộ vi xử lý Intel Pentium Gold kém hơn. Với chiếc Surface Go 2, nhiều khả năng Microsoft sẽ sử dụng bộ xử lý SQ1 trên chiếc máy này.

Trên đây là những dự đoán về các dòng sản phẩm được cho là sẽ tạo nên sự đột phá của Microsoft trong năm 2020. Còn theo bạn, liệu Microsoft có tạo ra thêm những dòng sản phẩm đột phá nào khác trong năm 2020 không ?

Nguồn: The Verge