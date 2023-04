Microsoft đang phát triển Surface Go 4 và Surface Pro 11 inch thế hệ tiếp theo

Microsoft được cho là đang phát triển các thiết bị Surface mới dự kiến sẽ được phát hành vào cuối năm nay. Thiết bị được mong đợi nhất là Surface Go 4 mới có tên mã là Tanta, lần đầu tiên được trang bị bộ xử lý ARM.

Theo các nguồn tin, model cấp thấp sẽ được trang bị SoC dựa trên Snapdragon 7c, cung cấp hiệu suất tương tự như người tiền nhiệm nhưng sẽ có thời lượng pin tốt hơn nhờ tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng. SoC mới cũng có thể cho phép Microsoft lần đầu tiên đưa các khả năng 5G vào Surface Go, mặc dù điều này chưa được xác nhận.

Surface Go 4 dự kiến sẽ có những thay đổi nhỏ về thiết kế, nhưng vẫn sẽ duy trì kích thước tương tự như các mẫu trước đó. Một biến thể của Intel cũng dự kiến sẽ có sẵn để người dùng có thể lựa chọn.

Ngoài Surface Go 4, Microsoft được cho là đang phát triển một chiếc Surface Pro mới. Bên cạnh Surface Pro 13 inch điển hình, Microsoft đang xây dựng Surface Pro 11 inch mới, có tên mã là Luxor. Thiết bị này sẽ có hình dạng và kích thước tương tự Surface Go nhưng có viền mỏng hơn giống như người anh em có kích thước lớn hơn của nó. Surface Pro 11 inch sẽ mạnh hơn, có màn hình 120Hz và sẽ có mức giá cao hơn Surface Go.

Windows 11 gần đây đã nhận được bản cập nhật với chế độ máy tính bảng mới. Nhiều tính năng tối ưu hóa máy tính bảng dự kiến sẽ được thêm vào Windows trong tương lai. Theo các nguồn tin, ngày phát hành của Surface Go và Surface Pro mới vẫn chưa chắc chắn. Microsoft ban đầu đã lên kế hoạch phát hành Surface Go mới vào mùa xuân này, nhưng kế hoạch đó đã bị thay đổi. Ngoài ra, việc Microsoft phát hành Surface Pro thế hệ tiếp theo còn phụ thuộc vào sự sẵn có của chip Nuvia mới của Qualcomm.

