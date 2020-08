Microchip ra mắt EEPROM Serial 4 Mbit

Các thiết bị y tế và thiết bị tiêu dùng xách tay, bao gồm cả máy đo thông số cơ thể, máy trợ thính và máy theo dõi đường huyết cũng như là các hệ thống công nghiệp, ô tô và nhiều hệ thống khác thường sử dụng các tập hợp dữ liệu của những khách hàng nhất định để tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng. Những tập hợp dữ liệu không bay hơi (nonvolatile data sets) này – bao gồm cả dữ liệu về các hằng số hiệu chỉnh, điều kiện nền, sở thích của người dùng và môi trường tạp âm biến động - thường được điều chỉnh bởi hệ thống hoặc người dùng cuối theo tần suất mỗi lần vài byte. Bộ nhớ nối tiếp chỉ đọc có thể xóa và lập trình bằng điện (Serial Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - EEPROM) là bộ nhớ được lựa chọn dành cho các ứng dụng nói trên để đảm bảo tính không bay hơi/không mất đi (nonvolatility) của dữ liệu, khả năng điều khiển ở cấp độ byte, tính dễ sử dụng và mức tiêu thụ điện năng thấp.

Với 4 Mbit, sản phẩm EEPROM mới vừa ra mắt của Microchip Technology Inc có mật độ cao nhất và có dung lượng lớn nhất dành cho các nhà phát triển ứng dụng, tăng gấp đôi mật độ giới hạn 2 Mbit trước đây. Những ưu thế của EEPROM bao gồm cường độ dòng điện chờ thấp hơn (2 µA so với 15 µA); năng lực thực hiện viết cả trang một byte, nhiều byte; thời gian xóa/viết lại sector ngắn hơn (5ms so với 300ms); và nhiều chu kỳ xóa/viết hơn (1M so với 100K).

“Việc mở rộng giới hạn trên bằng EEPROM nối tiếp (EEPROM serial) sẽ hỗ trợ hoạt động đổi mới sản phẩm,” ông Randy Drwinga, Phó chủ tịch bộ phận sản phẩm bộ nhớ của Microchip phát biểu. “Giờ đây, các nhà thiết kế có thể đánh giá lại các hệ thống của mình và sử dụng công nghệ mới này để tối ưu hóa hiệu quả thiết kế.”

25CSM04 trở thành một phần trong danh mục sản phẩm bộ nhớ đa dạng của Microchip, tích hợp với các giải pháp hệ thống tổng thể của Microchip được phát triển dựa trên các bộ vi điều khiển và vi xử lý 8-bit, 16-bit và 32-bit của công ty. Dòng sản phẩm bộ nhớ đa dạng của Microchip bao gồm các sản phẩm serial EEPROM, NOR Flash, SRAM và EERAM trong các bus serial với mật độ tiêu chuẩn từ 128-bit đến 64 Mbit.

Là một tổ chức đi sâu về đổi mới sáng tạo công nghệ serial EEPROM trong suốt hơn 30 năm qua, Microchip cung cấp khoảng một tỷ thiết bị EEPROM mỗi năm.

Theo ICTNews