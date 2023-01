Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi: Cần thiết kế mục riêng về kinh doanh trên mạng

VietTimes – Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - về tội "Nhận hối lộ"