Loại thuốc hoàn toàn do AI tạo ra lần đầu tiên được đưa vào thử nghiệm lâm sàng ở người

VietTimes – Thuốc INS018_055 do AI tạo ra được coi như một phương pháp điều trị bệnh xơ phổi vô căn - một bệnh mãn tính gây ra sẹo trong phổi.

Loại thuốc đầu tiên được tạo ra hoàn toàn bằng Trí tuệ nhân tạo đã được đưa vào thử nghiệm lâm sàng với bệnh nhân trong tuần này.

Insilico Medicine, một công ty khởi nghiệp công nghệ sinh học có trụ sở tại Hồng Kông với hơn 400 triệu USD tài trợ, đã tạo ra loại thuốc INS018_055, như một phương pháp điều trị bệnh xơ phổi vô căn, một bệnh mãn tính gây ra sẹo trong phổi.

Theo Viện Y tế Quốc gia, tình trạng xơ phổi vô căn ngày càng phổ biến trong những thập kỷ gần đây, đang ảnh hưởng đến khoảng 100.000 người ở Hoa Kỳ và có thể dẫn đến tử vong trong vòng 2 đến 5 năm nếu không được điều trị.

Alex Zhavoronkov, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Insilico Medicine, chia sẻ với CNBC: “Đây là loại thuốc AI tạo sinh hoàn toàn đầu tiên được đưa vào thử nghiệm lâm sàng ở người, đặc biệt là thử nghiệm Giai đoạn II với bệnh nhân. “Mặc dù có những loại thuốc khác do AI phát triển đang được thử nghiệm, nhưng loại thuốc của chúng tôi là loại thuốc đầu tiên có cả mục tiêu mới do AI phát hiện và cách điều chế mới do AI tạo ra”.

Quá trình khám phá loại thuốc mới bắt đầu vào năm 2020, với hy vọng tạo ra một loại thuốc để vượt qua những thách thức với các phương pháp điều trị hiện tại cho tình trạng xơ phổi vô căn, vốn chủ yếu tập trung vào việc làm chậm quá trình tiến triển của tình trạng xơ cứng, và giảm các tác dụng phụ khó chịu, Zhavoronkov cho biết.

Ông nói thêm rằng Insilico đã chọn tập trung vào IPF một phần vì tình trạng này liên quan đến lão hóa, nhưng công ty có hai loại thuốc khác được tạo ra một phần bởi AI trong giai đoạn lâm sàng. Một là thuốc Covid-19 đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng và loại còn lại là thuốc trị ung thư, cụ thể là “chất ức chế USP1 để điều trị khối u rắn”, gần đây đã được FDA chấp thuận để bắt đầu thử nghiệm lâm sàng.

Ông Zhavoronkov cho biết: “Khi công ty được thành lập, chúng tôi tập trung vào các thuật toán, phát triển công nghệ có thể khám phá và thiết kế các phân tử mới. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng trong những ngày đầu tiên rằng tôi sẽ đưa thuốc AI của mình vào thử nghiệm lâm sàng với bệnh nhân. Nhưng chúng tôi nhận ra rằng để xác thực nền tảng AI của mình, chúng tôi không chỉ cần thiết kế một loại thuốc mới cho mục tiêu mới mà còn đưa nó vào các thử nghiệm lâm sàng để chứng minh rằng công nghệ của chúng tôi đã hoạt động”.

Nghiên cứu hiện tại của thuốc IPF là một thử nghiệm ngẫu nhiên, diễn ra trong 12 tuần ở Trung Quốc và Insilico có kế hoạch mở rộng đối tượng thử nghiệm lên 60 đối tượng tại 40 địa điểm ở Mỹ và Trung Quốc. Nếu nghiên cứu giai đoạn hai hiện tại thành công, nó sẽ chuyển sang một nghiên cứu khác với nhóm thử nghiệm lớn hơn và sau đó có khả năng chuyển sang nghiên cứu giai đoạn ba với hàng trăm người tham gia.

“Chúng tôi hy vọng sẽ có kết quả thử nghiệm Giai đoạn II vào năm tới”, ông Zhavoronkov nói, đồng thời cho biết thêm rằng rất khó để dự đoán thời gian chính xác cho các giai đoạn trong tương lai, đặc biệt là vì căn bệnh này tương đối hiếm và bệnh nhân phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể. Ông nói thêm, “Chúng tôi lạc quan rằng loại thuốc này sẽ sẵn sàng đưa ra thị trường và tiếp cận bệnh nhân trong vài năm tới”.

Theo CNBC