Livestream Dân hỏi, thành phố trả lời: Đăng ký nhận hỗ trợ qua ứng dụng An sinh

Tối 1/9, chương trình phát sóng trực tiếp (livestream) “Dân hỏi – Thành phố trả lời” đã giải đáp các phản ánh, thắc mắc của người dân xoay quanh chủ đề “An sinh xã hội - Từ chính sách đến triển khai”. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) Lê Quang Tự Do.

Tại chương trình, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho biết, TP.HCM vừa triển khai ứng dụng mang tên “An sinh”. Qua ứng dụng trên, người dân có thể đăng kí nhận và theo dõi tiến độ cấp phát các phát túi an sinh, gói hỗ trợ của Thành phố. Link tải ứng dụng tại đây

Trước phản ánh TP.HCM giải ngân còn chậm tiền trợ cấp 1,5 triệu và phát túi an sinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan chia sẻ, việc kéo dài thời gian giãn cách xã hội đã dẫn đến tình trạng xuất hiện ngày càng nhiều người khó khăn. Số lượng người cần hỗ trợ biến động liên tục, quá trình tiếp cận, xác minh, thống kê danh sách cụ thể mất nhiều thời gian,... khiến công tác giải ngân các khoản trợ cấp còn chậm trễ. Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan khẳng định, đến ngày 6/9, TP.HCM sẽ hoàn tất giải ngân gói trợ cấp 1,5 triệu đồng.

Đối với nguyện vọng của người lao động ngoại tỉnh thất nghiệp, muốn về quê, theo Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan, nếu người dân về quê trong tình trạng vắc xin chưa được tiêm đầy đủ, tình hình dịch tại TP.HCM chưa được kiểm soát thì nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng rất cao. “TP.HCM khuyên bà con ở lại và sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ cho bà con. Khi người dân gặp vấn đề khó khăn, cấp bách, TP sẽ có phương án trợ giúp”, ông Hoan nói.

Thông tin rộng hơn về vấn đề phát tiền trợ cấp, túi an sinh, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, TP sẽ có nhiều đợt hỗ trợ với nhiều gói khác nhau. Do đó, tuỳ thuộc vào ngân sách và cách thức hỗ trợ, việc phát tiền trợ cấp, túi an sinh sẽ diễn ra nhiều lần. Trong thời gian tới, TP sẽ đơn giản hoá các thủ tục để người dân có thể tiếp cận các khoản trợ cấp kịp thời.

Chia sẻ thêm tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho hay, trước tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, TP đang có chủ trương vận động chủ nhà miễn, giảm tiền cho người thuê trọ. “TP đã mở rộng đối tượng được nhận các gói an sinh. Theo đó, những ai tại TP.HCM gặp khó khăn sẽ được hỗ trợ, không phân biệt thường trú, tạm trú, không có hộ khẩu, không đăng kí”, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan chia sẻ.

Về gói hỗ trợ 17 triệu cho gia đình có người thân qua đời vì dịch COVID-19, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, đây là định mức ngân sách TP phải chi cho trường hợp F0 trở nặng và tử vong. TP sẽ gửi số tiền này cho các đơn vị thực thi nhiệm vụ mai táng cho bệnh nhân đã mất, người thân của các F0 qua đời không phải chi tiền để lo hậu sự.

Đối với chính sách hỗ trợ cho người nước ngoài mắc kẹt tại TP.HCM, theo ông Võ Văn Hoan, TP Thủ Đức đã có các gói hỗ trợ cụ thể cho những người hợp người ngoại quốc gặp khó khăn. Quan điểm của TP.HCM là chăm lo cho người nước ngoài như người dân Việt Nam.

Cuối chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ: "Thay mặt lãnh đạo TP, chúng tôi sẽ ghi nhận toàn bộ ý kiến của bà con, đặc biệt là ý kiến phản ánh, cần hỗ trợ có địa chỉ cụ thể và tiến hành xử lý sớm. Mong bà con hết sức bình tĩnh, cùng chính quyền TP chia sẻ, gánh vác để chiến thắng đại dịch”.