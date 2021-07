Liên minh châu Âu muốn biến iPhone thành điện thoại Android

VietTimes – Theo báo cáo xếp hạng chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu – GCI 2020 do ITU đánh giá, Việt Nam vươn lên vị trí thứ 25 trong 194 quốc gia, vùng lãnh thổ về chỉ số này.