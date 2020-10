Làm sao để “tỉnh mở”, nhưng “sở không thắt”

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An sáng 17/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An dành được trong thời gian qua. Thủ tướng cũng nêu lên những trăn trở của mình với mong muốn Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá như di thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Rất chân thành, Thủ tướng nói: “Từ nhiều năm nay, tôi và các anh Nguyễn Sinh Hùng, anh Vương Đình Huệ đã cố gắng để kêu gọi dự án động lực cho Nghệ An, nhưng cả chúng tôi và Nghệ An vẫn chưa thành công. Đây là khuyết điểm của chúng tôi”. Và khi nói về những tồn tại mà Nghệ An cần khắc phục, Thủ tướng đã rất thẳng thắn: “Nghệ An vẫn còn là một tỉnh nghèo, phải còn trợ cấp ngân sách lớn…”.

Đặc biệt, khi nói về môi trường đầu tư, tinh thần quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Thủ tướng đã dẫn câu chuyện của một người bạn, rằng: “Xã thì hiền, huyện không có quyền, tỉnh thì mở nhưng sở thì thắt lại”.

Chúng tôi, những công dân của tỉnh nhà, dõi theo Đại hội, nghe phát biểu của Thủ tướng mà hết sức thấm thía. Dù vẫn cảm nhận rõ, thấy rõ tinh thần, khát vọng của lãnh đạo tỉnh nhà, muốn bứt phá để đưa Nghệ An vươn lên, nhưng chân thành mà nói, Nghệ An vẫn chưa thật sự cất cánh. Trong rất nhiều nguyên nhân, thì “huyện không có quyền”, “sở thắt” là một trong những lực cản để Nghệ An phát triển.

Chúng tôi hiểu ý của Thủ tướng: Cấp huyện thì chưa được phân quyền, đâu đó còn có tình trạng đùn đẩy vì sợ trách nhiệm; nhiều cán bộ, chuyên viên cấp sở thì gây khó, nhũng nhiễu, thậm chí vòi vĩnh…Làm cho tiến trình cải cách hành chính trễ nại, làm mất niềm tin, giảm tính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. ​

Tôi từng gửi thư cho Bí thư Tỉnh uỷ, lúc bấy giờ là ông Nguyễn Đắc Vinh, góp ý đảo ngược quy trình xét duyệt dự án. Theo đó, một số dự án quan trọng, theo quy định thì Thường trực Tỉnh uỷ phải nghe và cho ý kiến. Doanh nghiệp đầu tư dự án phải bắt đầu làm thủ tục từ cấp phường, xã lên huyện, thành, thị rồi từ các sở, ngành cho đến UBND tỉnh. Ban cán sự UBND tỉnh có tờ trình báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ xem xét.

Để đi hết con đường thủ tục này, doanh nghiệp đã phải tốn kém rất nhiều. Nếu dự án được thông qua, thì tiền đó được hạch toán vào chi phí đầu tư, nếu không thì coi như mất trắng. Từ đó tôi đề nghị làm ngược lại: Thường trực Tỉnh uỷ nghe các doanh nghiệp trình này, nếu dự án có tỉnh khả thi thì cho triển khai, nếu không thì huỷ luôn. Được thế, doanh nghiệp đỡ mất thời gian, tiền bạc, mà cán bộ cũng ít có cơ hội nhũng nhiễu, vòi vĩnh… ​

Trở lại với phát biểu của Thủ tướng, theo chúng tôi là như “đi guốc trong bụng” vậy. Mặc dù chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh của Nghệ An đã được cải thiện, nhưng đúng như lời Thủ tướng, phải cải thiện hơn nữa, phải nằm trong tốp 10 thì mới mong hấp dẫn các nhà đầu tư. ​

Với phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An, chúng tôi cảm nhận rằng, ngoài nguyên tắc, thông lệ chỉ đạo, Thủ tướng đã dành cho Nghệ An những tâm tình rất đỗi thân thương, trong đó phải kể đến lời dặn dò, cũng là lời khích lệ, mà tôi tin mỗi cán bộ, công dân Nghệ An cần ghi nhớ: “Nếu không tiến nhanh tiến mạnh, các tỉnh hai đầu là Hà Tĩnh và Thanh Hoá sẽ vượt Nghệ An”.