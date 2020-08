LTS: Khi mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc xấu đi, Huawei đã trở thành "vật tế thần" đầu tiên. Người ta biết đến Huawei với những cáo buộc chưa được kiểm chứng về thiết bị chứa phần mềm gián điệp, chuyển dữ liệu về cho chính phủ Trung Quốc v.v.. Chúng tôi xin giới thiệu loạt bài nhiều kỳ về ông Nhậm Chính Phi trả lời phỏng vấn báo chí thế giới, để thấy được góc nhìn của lãnh đạo một công ty lớn đang đứng giữa "làn đạn" của hai quốc gia như thế nào.

Ông Nhậm Chính Phi trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế tại Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 15/1/2019

Phóng viên “Mobile World Live”: Trải nghiệm của ông trong quân đội có ảnh hưởng như thế nào đến phong cách quản lý trong Huawei? Hiện tại, Huawei đang vấp phải nhiều kiểm duyệt trên toàn thế giới, những mối liên quan của Huawei với phía quân đội sẽ có ảnh hưởng như thế nào tới tương lai của Huawei?

Nhậm Chính Phi: Khi tôi nhập ngũ, Trung Quốc đang ở thời kỳ hỗn loạn của Cách mạng Văn hóa, hoạt động công nông nghiệp ở mức hết sức tồi tệ, cả đất nước lâm vào tình cảnh vô cùng khốn khó, người dân Trung Quốc phải đối diện với những vấn đề về cơm ăn, áo mặc. Vào năm 1962, bình quân mỗi người trong chúng tôi chỉ được cấp phát một phần ba mét vải bông mỗi năm, miếng vải này được dùng để vá quần áo. Vì vậy, khi còn trẻ, tôi chưa từng được mặc một bộ quần áo tử tế, chưa từng được mặc một bộ quần áo mà không có miếng vá.

Vào thời điểm đó, chính quyền trung ương hy vọng rằng tất cả người dân Trung Quốc đều sẽ có một bộ quần áo mới mỗi năm, do đó họ đã nhập thiết bị hóa học tiên tiến nhất thế giới từ công ty Pháp Debni Spessheim để xây dựng một nhà máy sợi hóa học quy mô lớn với mong muốn sản xuất đủ sợi hóa học để có thể cấp cho mỗi người một bộ quần áo sợi hóa học mỗi năm. Nhà máy sợi hóa học này nằm bên bờ sông Thái Tử, tỉnh Liêu Ninh, điều kiện thiếu thốn vô cùng. Khi đó, điều kiện của Trung Quốc rất loạn lạc, không thể điều động đội ngũ kỹ sư địa phương, đội ngũ kỹ sư địa phương không chấp nhận tới phục vụ tại những nơi gian khổ như vậy. Do đó, chính quyền trung ương chỉ còn cách điều động bộ đội tới tiếp quản nhà máy này.

Thời đó, trình độ kỹ thuật của bộ đội tương đối thấp, những sinh viên mới tốt nghiệp đại học như tôi có đất dụng võ rồi. Khi bộ đội vào hiện trường thi công, hiện trường với diện tích lên tới mấy chục kilomet vuông, không hề có một căn phòng nào, tất cả mọi người phải ngủ trên nền cỏ, khi đó đang là tháng 7, tháng 8.

Sau đó, nhà máy đã trích ra một khoản để xây một loạt nhà tranh vách đất, vừa dột vừa gió lùa. Tại thời điểm đó, tôi đã được trải nghiệm: một, tiếp xúc với kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới; hai, nếm trải những khó khăn cực khổ nhất trên thế giới. Vào thời điểm đó, nhà máy sợi hóa học này của Pháp có mức độ kiểm soát tự động rất cao, ít nhất vào thời điểm đó, không có nhà máy nào ở Trung Quốc có trình độ kỹ thuật tiên tiến như vậy.

Đây là lần đầu tiên tôi biết cái gọi là công nghệ tiên tiến thế giới và tôi đã học được cách chịu đựng gian khổ. Chúng tôi ở trong những căn phòng mái tranh vách đất, không chắn gió cũng không ngăn lạnh, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống tới -28 độ. Khi đó Trung Quốc đang rất khó khăn, thịt và dầu cung cấp vô cùng hạn chế, mỗi người dân Đông Bắc chỉ được cấp 150gram dầu ăn mỗi tháng. Không có bất kỳ rau củ quả tươi nào, rau củ quả đều là rau muối và củ cải muối chua trong một vại đất sét khổng lồ, các loại rau củ muối này sẽ được ăn trong cả nửa năm. Lương thực chính là cao lương. Chúng tôi vừa học tập những kỹ thuật tiên tiến nhất, vừa sống một cuộc sống nguyên thủy nhất, đây là trải nghiệm của thời gian đó, tổng kết lại chỉ trong một câu “băng và lửa - hai thái cực cuộc đời”.

Các công nhân của Huawei vận chuyển trạm gốc lên núi cao thuộc khu vực rừng nhiệt đới Nuji của Colombia. Nơi đây không có đường giao thông cũng như không có các điều kiện vận chuyển hàng không (Ảnh: Huawei)

Nhưng trong thời gian đó, tôi đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc. Vào thời điểm đó, ở những nơi khác việc đọc quá nhiều sẽ bị chỉ trích. Chỉ trong nhà máy này, bạn mới có thể đọc sách thoải mái vì bạn không thể hiểu được những thiết bị hiện đại này. Khi đó, tôi là kỹ thuật viên của liên đội, do làm việc chăm chỉ, tôi được thăng chức thành phó giám đốc một sở nghiên cứu xây dựng quy mô nhỏ với hơn 20 nhân viên, cấp bậc kỹ thuật lên phó trưởng đoàn. Ước mơ của chúng tôi lúc đó là hy vọng rằng trước khi giải ngũ có thể có được hàm trung tá, nhưng tiếc rằng điều đó đã không thành hiện thực. Vì vậy, cho tới nay, tôi vẫn chỉ là một bộ đội giải ngũ không có quân hàm.

Phóng viên tờ Thời báo Tài chính: Theo hồ sơ, ông đã tham gia đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1982, tại sao ông không tham gia các kỳ đại hội Đảng khác? Mối quan hệ giữa Huawei và Đảng Cộng sản Trung Quốc như thế nào?

Nhậm Chính Phi: Trong quá trình chịu trách nhiệm xây dựng nhà máy sợi hóa học tiên tiến nhất lúc bấy giờ, khi kiểm tra thiết bị tiên tiến chúng tôi phát hiện thiếu một loại thiết bị. Một nhân viên kỹ thuật thuộc sở nghiên cứu tự động hóa Thẩm Dương đã từng nhìn thấy thiết bị này ở nước ngoài, người đó có nói cho tôi biết hình dáng thiết bị. Tôi liền dùng phương pháp đạo hàm số học để suy đoán ra thiết kế của thiết bị.

Tuy nhiên, tôi lại không nắm chắc về đạo hàm, liền tìm tới giáo sư Lý Thi Cửu của Đại học Đông Bắc nhờ ông ấy xác định giúp tính hợp lý những đạo hàm của tôi. Sau khi nhận được sự khẳng định của ông ấy, tôi liền phát minh ra thiết bị đó. Thời điểm đó đúng vào lúc Trung Quốc bắt đầu xây dựng nền kinh tế, nhà nước đang tìm kiếm những ví dụ tốt để chứng minh rằng khoa học và công nghệ là hữu ích. Phát minh nhỏ của tôi đã được phóng đại thành một phát minh lớn, và đã được tuyên truyền rộng rãi bởi nhiều tờ báo, tạp chí và phim ảnh. Do được tuyên truyền, quảng bá rộng rãi, tôi có vinh dự được lựa chọn tham gia Hội nghị khoa học quốc gia.

Mọi người đều biết rằng trong thời đại đó, không phải là đảng viên thì bếp trưởng anh cũng không thể làm được. Tôi tham dự Hội nghị Khoa học Quốc gia mà không phải là Đảng viên. Cấp trên thấy rất kỳ lạ, vì vậy tổ chức đã giúp đỡ tôi thành một đảng viên.

Sau khi tôi vào Đảng năm 1978, nhà nước chủ trương cán bộ cần “tứ hóa” (trẻ hóa, chuyên môn hóa, tri thức hóa, cách mạng hóa). Tôi đã đáp ứng tất cả các điều kiện, tôi được tiến cử tham gia cuộc bầu cử lần thứ 12 và tôi đã được chọn. Thật đáng tiếc khi đó tôi còn quá trẻ, tôi không hiểu gì về những thay đối lớn của Đảng trong thời đại đó, điều này quả thực rất đáng tiếc, lúc đó tôi chỉ đơn thuần là một “con mọt sách” với những quan điểm kỹ thuật đơn thuần. Tôi mãi yêu quê hương, đất nước và luôn luôn ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì gây tổn hại cho bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới.



Phóng viên AP: Chúng tôi biết rằng trong hai tuần qua hoặc trong hai tháng gần đây ông đã phải đối mặt với rất nhiều áp lực, vì vậy tôi lấy làm cảm kích vì ông đã giao lưu cùng chúng tôi. Câu hỏi của tôi có liên quan đến vấn đề an ninh, gần đây, chính phủ của nhiều nước, bao gồm chính phủ Mỹ và chính phủ Úc, họ đưa ra những lo ngại về vấn đề an ninh. Thực tế, họ không nghi ngờ về độ tin cậy trong công nghệ của Huawei, mà xem ra họ lo lắng về Huawei, thậm chí là lo lắng về tất cả các công ty Trung Quốc. Bởi lẽ Huawei là ở Trung Quốc, nếu chính phủ yêu cầu các công ty phải làm một số việc, các công ty buộc phải phục tùng. Do đó, tôi muốn biết Huawei có những đảm bảo như nào với khách hàng nước ngoài, Huawei có thể đảm bảo được an ninh mạng, có thể bảo vệ tính bảo mật thông tin cho những đối tượng khách hàng này không? Ngoài ra, xét tới môi trường pháp luật tại Trung Quốc, thì những đảm bảo của Huawei có những hạn chế như thế nào?

Nhậm Chính Phi: Đầu tiên, tôi muốn nói rằng, trong 30 năm qua, công ty Huawei đã cung cấp dịch vụ cho hơn 3 tỷ người tại hơn 170 quốc gia trên thế giới, luôn giữ được kỷ lục về độ an toàn. Tiếp đó, Huawei là một công ty thương mại độc lập, về phương diện an ninh mạng và bảo vệ quyền riêng tư, chúng tôi luôn đứng trên lập trường của khách hàng. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm tổn hại bất kỳ quốc gia, bất kỳ một người nào. Thứ ba, bộ ngoại giao Trung Quốc cũng đã lên tiếng xác minh, Trung Quốc không có bất kỳ một đạo luật nào yêu cầu các công ty phải cài đặt cửa hậu. Công ty Huawei cũng như cá nhân tôi chưa bao giờ nhận được bất kỳ một yêu cầu nào như vậy.

Phóng viên: Vô cùng xin lỗi, tôi không muốn tranh luận với ông về vấn đề này. Nhưng cho dù là chính phủ Mỹ hay chính phủ Úc, họ đều nói rằng các ông bán thiết bị mạng cho khách hàng, bất kỳ một khách hàng nào khi lựa chọn nhà sản xuất, họ đều hoàn toàn tin tưởng các ông, bởi lẽ họ đã đặt dữ liệu bí mật nhất trên toàn bộ cơ sở hạ tầng viễn thông quốc gia vào tay các ông. Nếu bộ an ninh Trung Quốc tìm tới Huawei và yêu cầu Huawei buộc phải làm một vài việc cho họ, Huawei có thể làm gì? Huawei sẽ làm gì để đảm bảo rằng Huawei sẽ không phải là một mối nguy hại cho khách hàng hoặc nước sở tại?

Nhậm Chính Phi: Vậy tôi bán công ty cho anh nhé.

Phóng viên: Tôi mới mua một sản phẩm nhỏ của Huawei.

Nhậm Chính Phi: Nếu anh không đủ tiền mua thì tôi phải đóng cửa công ty này rồi. Chúng tôi đã chỉ rõ rằng, Huawei luôn coi khách hàng là trung tâm, tuyệt đối không làm bất kỳ việc gì tổn hại tới khách hàng. Chúng tôi thấy rằng, công ty Apple đã là một tấm gương sáng, chúng tôi sẽ học tập Apple. Mỗi khi chúng tôi phải đối diện với việc làm tổn hại tới lợi ích của khách hàng, chúng tôi thà đóng cửa công ty, chứ tuyệt đối không bị mờ mắt bởi lợi ích mà làm ra những việc không nên làm.

Phóng viên “Nhật báo phố Wall”: Chúng tôi được biết rằng, con gái ông, một tháng trước khi tới Canada đã bị bắt, tôi muốn hỏi cảm nhận của ông với toàn bộ sự việc này? Câu hỏi thứ hai, ông có cảm thấy rằng vì bà Mạnh là một thành viên trong gia đình ông nên mới trở thành mục tiêu của sự việc này?

Nhậm Chính Phi: Sự việc của Mạnh Vãn Châu đã tiến hành các trình tự tư pháp, tôi sẽ không bình luận gì thêm ở đây. Với tư cách là cha của Mạnh Vãn Châu, tôi rất nhớ nó. Trong toàn bộ sự việc này và trong thời gian này, tôi vô cùng cảm kích trước sự công bằng liêm chính của quan tòa William Ehrcke, cảm ơn cảnh sát John Gibb Carsley và công tố viên Kerri Swift. Cảm ơn việc quản lý nhân tính hóa ở nhà tù nữ Alouette của Canada cũng như cảm ơn sự đối xử đầy thiện cảm của các bạn tù với Vãn Châu. Tôi tin tưởng vào sự công khai, công bằng, công chính trong hệ thống pháp luật ở Mỹ và Canada, cũng như các công tác hậu kỳ sẽ cho ra một kết luận công bằng nhất. Sau khi tất cả các bằng chứng về vụ việc được công khai trong tương lai, chúng ta sẽ cùng phán xét vấn đề này thêm lần nữa.

Ông Nhậm Chính Phi (Ảnh: AFP)

Phóng viên của Bloomberg: Với tư cách là một người cha, ông cảm thấy thế nào khi con gái mình bị đối xử như vậy? Phải chăng vì Mạnh Vãn Châu là người thân của ông nên chính phủ Mỹ và Canada mới làm ra những việc như vậy? Cảm nghĩ của ông như thế nào?

Nhậm Chính Phi: Tôi không được thấy những thư từ trao đổi giữa Bộ Tư pháp Mỹ và Bộ Tư pháp Canada. Nếu họ công khai toàn bộ thư từ, tôi mới có thể phỏng đoán được phải chăng họ làm vậy vì đó là con gái tôi. Vì vậy, trong tương lai chắc là phải xem những trao đổi giữa họ tôi mới có thể biết được có phải họ đang nhằm vào con gái tôi hay không.

Phóng viên CNBC: Vừa rồi khi trả lời câu hỏi của phóng viên AP, ông có nói tới ví dụ về Apple. Tôi nhớ rằng khi đó khi các cơ quan có liên quan của Hoa Kỳ yêu cầu Apple cung cấp dữ liệu của khách hàng, sau đó Apple đã kiện lên tòa án, có phải ông muốn nói tới điều này không? Nói cách khác nếu chính phủ Trung Quốc yêu cầu lấy các dữ liệu từ mạng lưới của Huawei, Huawei cũng sẽ khởi kiện? Câu hỏi thứ hai, ông có trao đổi, làm việc với các cơ quan chính phủ có liên quan của Hoa Kỳ không? Nếu có, nội dung chính là về những lĩnh vực nào?

Nhậm Chính Phi: Đầu tiên, tôi và chính phủ Hoa Kỳ không có bất kỳ con đường trao đổi nào, hai bên không hiểu về nhau. Còn trong tương lai, nếu xuất hiện các tình huống về an ninh mạng, tôi cũng đã nói rất rõ rồi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm ra những sự việc xâm hại tới lợi ích của khách hàng.

Phóng viên Fortune: Sự lo lắng về Huawei là bởi hai lý do. Thứ nhất là do những trải nghiệm trong quân đội của ông, thứ hai là bởi chính phủ Trung Quốc dù ít hay nhiều vẫn nắm giữ Huawei bằng một hình thức nào đó. Với bên ngoài, Huawei tuyên bố mình là một công ty mà nhân viên hoàn toàn nắm quyền cổ phiếu, nhưng kết cấu cổ phiếu và quyền về cổ phiếu luôn là một bí mật với bên ngoài, thông tin về phương diện này nếu được công khai hoặc được đưa lên sàn sẽ có tác dụng rất lớn trong việc làm giảm những lo lắng trên. Kết cấu trong việc nắm quyền cổ phiếu của Huawei tại sao lại thần bí vậy?

Nhậm Chính Phi: Mọi người đều thấy, những công ty đặt vấn đề vốn lên hàng đầu rất ít khi thành công, vấn đề về vốn là một vấn đề khá tham lam, nếu có lợi sẽ lập tức nắm lấy, vậy sẽ lại mất đi lý tưởng. Chính bởi lẽ chúng tôi là một công ty tư nhân, do đó chúng tôi mới có thể theo đuổi lý tưởng một cách không mệt mỏi. Bắt đầu từ vài trăm người, chúng tôi đã ngắm trúng một “cửa thành” để xung phong, vài nghìn người, vài chục nghìn người, vài trăm nghìn người cũng vẫn ngắm trúng một “cửa thành” đó để xông lên.

Đối diện với “cửa thành” này, hàng năm, kinh phí đầu tư cho nghiên cứu và phát triển của chúng tôi lên tới 15-20 tỷ đô la Mỹ, tổng kinh phí đầu tư cho nghiên cứu và phát triển trong 5 năm tới sẽ vượt qua mức 100 tỷ đô la Mỹ. Các công ty tư bản chỉ nhìn vào báo cáo tài chính đẹp đẽ, còn cái mà chúng tôi hướng tới đó là kết cấu sự nghiệp trong tương lai. Vì vậy hệ thống quyết sách của chúng tôi cũng sẽ có sự khác biệt, mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản thôi, chúng tôi sẽ phấn đấu cho xã hội thông tin của loài người.

Tháng 8 năm 2007, tại độ cao 5.200m và 6.500m trên mực nước biển của đỉnh Everest, Huawei đã xây dựng một trạm gốc tại đây (Ảnh: Huawei)

Đồng thời, tôi cũng muốn thông báo với các bạn một tin như sau: công ty chúng tôi có 96.768 nhân viên có cổ phiếu, mấy hôm trước tức ngày 12 tháng 1, chúng tôi đã hoàn thành việc bầu cử để lựa chọn ra những đại diện có cổ phiếu cho nhiệm kỳ mới tại 416 điểm bỏ phiếu trên 170 quốc gia.

Quá trình bầu cử này kéo dài một năm. Đầu tiên là việc tuyên truyền điều lệ quản trị, giúp nhân viên hiểu được cơ cấu quản trị của công ty, tiếp đó đề cử ứng cử viên theo cách phân cấp, phân tầng. Tại mỗi cấp bầu cử, ứng cử viên cần phải tự thuyết trình, tranh thủ sự đồng tình của các nhân viên có cổ phiếu, không được chọn, chỉ được đề cử. Danh sách đề cử này sau đó được tổng hợp đến cấp độ tổ chức tiếp theo, và cần phải tranh thủ ý kiến rộng rãi hơn, cần phải đạt đến một sự hội tụ nhất định.

Sau khi tổng hợp, danh sách sẽ được các tổ chức cấp cao hơn xem xét và thảo luận, lắng nghe ý kiến dư luận, tiến hành điều tra, tiếp đó lại tiếp tục tổng hợp, báo cáo với ủy ban bầu cử, sau khi báo cáo sẽ gửi kết quả trở về, tổng hợp được trên 200 người, thông báo trên các diễn đàn thông tin, công khai ý kiến và tiến hành bỏ phiếu thêm một lần nữa. Xác định danh sách tuyển cử.

Ngày 12 tháng 1, chúng tôi đã hoàn thành việc bỏ phiếu trên phạm vi toàn cầu, những ngày này, các sứ giả đang mang theo những phiếu bầu này bay trở về, hội nghị đại biểu các nhân viên có cổ phiếu là cơ quan có quyền lực cao nhất. Quyền sở hữu công ty thuộc về 96.768 nhân viên nắm cổ phiếu này. Những người này có người đang là nhân viên của Huawei, có người là nhân viên đã nghỉ hưu sau khi cống hiến nhiều năm cho Huawei. Không có ai không phải là nhân viên Huawei được phép có cổ phần, cũng không có một cơ quan bên ngoài nào được phép có cổ phần, bất kỳ một cơ quan nào của chính phủ cũng không được phép nắm cổ phần. Công ty có một kho để lưu trữ dữ liệu của người nắm cổ phiếu, rất hoan nghênh các phóng viên tới thăm quan, kiểm tra.

Khi khởi nghiệp, tôi hoàn toàn không có tiền. Tôi chuyển ngành ra khỏi quân đội, hai vợ chồng tôi tổng cộng được lĩnh 3.000 nhân dân tệ chi phí phục viên. Khi đó, đăng ký thành lập một công ty mới ở Thẩm Quyến cần ít nhất 20.000 nhân dân tệ vốn đăng ký. Bằng cách kêu gọi đầu tư, tôi đã có được 21.000 nhân dân tệ để đăng ký thành lập nên công ty này. Hiện nay, cá nhân tôi nắm giữ 1,14% tổng số cổ phần Huawei, tôi biết rằng, tỉ lệ sở hữu cổ phần của Jobs là 0,58%, điều này cho thấy tỉ lệ nắm giữ cổ phần của tôi cần tiếp tục giảm và điều này là hoàn toàn hợp lý, tôi cần học tập thêm từ Jobs.



Phóng viên Thời báo Financial Times: Năm ngoái, thông tin liên lạc của trung tâm Liên minh Châu Phi bị đánh sập, Huawei là đơn vị cung cấp các thiết bị có liên quan của tòa nhà này, xin hỏi Huawei đã có phản ứng như thế nào? Nếu có bất kỳ một người Trung Quốc hoặc một người nước ngoài nào đó phạm pháp trên lãnh thổ Trung Quốc, có lưu lại một vài manh mối trong điện thoại của Huawei, liệu Huawei có hợp tác với các cơ quan tư pháp Trung Quốc để giải quyết vấn đề này không? Một ví dụ khác, bất kể là người Trung Quốc hay người nước ngoài, phạm pháp ở nước ngoài, vậy Huawei sẽ làm gì?

Nhậm Chính Phi: Cho dù là nhân viên Huawei quốc tịch Trung Quốc hay nhân viên Huawei không mang quốc tịch Trung Quốc, chỉ cần vi phạm pháp luật nước sở tại, chúng tôi đều phối hợp với các cơ quan tư pháp để điều tra. Chúng tôi kiên quyết phản đối bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào của nhân viên công ty chúng tôi. Công ty có một hệ thống quản lý tuân thủ nội bộ và bên ngoài rất lớn để ngăn chặn những sự cố này, sau khi vi phạm, sẽ có một bộ phận kỷ luật tiến hành xử lý. Quy mô tương lai của Huawei có thể còn lớn hơn, xã hội mạng trong kỷ nguyên đám mây sẽ còn phức tạp hơn, nếu chúng ta dùng kỷ luật để kiềm chế hành vi của mình, chúng ta có thể bị choáng ngợp.



Đối với sự việc mạng của Liên minh Châu Phi bị đánh sập, Huawei không có bất kỳ liên quan.



Phóng viên Forbes: Liên quan tới vấn đề về các biện pháp kỷ luật mà ông vừa đề cập, tuần trước, một nhân viên của công ty con Huawei, Ba Lan đã bị bắt vì tội gián điệp, hiện tại chúng tôi được biết rằng Huawei đã sa thải nhân viên này và không chờ đợi bất kỳ bằng chứng hay phiên tòa nào. Liên tưởng tới vụ việc cô Mạnh bị bắt giữ vào tháng 12, từ tất cả các nỗ lực của Huawei, có thể giả thiết rằng cô Mạnh vô tội, vậy tại sao việc xử lý hai trường hợp lại hoàn toàn khác nhau? Vì sao vụ án tại Ba Lan, nhân viên trực tiếp bị sa thải còn vụ án tại Canada vẫn còn đang tranh cãi?

Nhậm Chính Phi: Cả hai trường hợp đều liên quan tới các trình tự tố tụng đang diễn ra, tôi không thể đưa ra nhiều bình luận những nội dung đã được công ty chính thức tuyên bố.



Phóng viên Bloomberg: Quay trở về với nghiệp vụ của Huawei, một số quốc gia gần đây đã vô hiệu hóa thiết bị của Huawei. Tôi muốn biết điều này có ảnh hưởng như thế nào tới vấn đề kinh doanh của Huawei? Trong tương lai, Huawei sẽ có động thái gì hoặc ông nghĩ Huawei cần phải làm thế nào để tiến hành kinh doanh bình thường ở một số quốc gia phát triển và quốc gia Five Eyes như Mỹ và Châu Âu?

Nhậm Chính Phi: Đầu tiên, khách hàng có thể tiếp nhận chúng tôi, cũng có thể không tiếp nhận chúng tôi, và không phải đến bây giờ mới có vấn đề này, trong quá khứ cũng đã xuất hiện những vấn đề tương tự. Nếu không tiếp nhận chúng tôi, đó chỉ là ý kiến của một vài nghị viên và quan chức, họ không đại diện cho các quy định của chính phủ, chúng tôi cần phải tích cực trao đổi thêm. Nếu thăng cấp lên thành các quy định của chính phủ, thì chúng tôi sẽ không tiêu thụ sản phẩm ở đất nước này nữa.



Xung quanh vấn đề đang nổi lên tranh luận hiện nay là 5G, 4G và các mạng dưới nó mọi người không còn tranh luận nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục bán sản phẩm ở những khu vực không có tranh chấp. Một số quốc gia đã quyết định không mua sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi sẽ làm tốt công việc ở các quốc gia sẵn sàng mua thiết bị của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thuyết phục và khiến khách hàng tin tưởng chúng tôi bằng những sản phẩm mạng tuyệt vời, đây cũng là một cuộc thi đấu hòa bình về phương diện kỹ thuật, tôi nghĩ điều này là rất công bằng.

(Còn tiếp)