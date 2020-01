JACDEC: Emirates là hãng hàng không an toàn nhất thế giới 2019

Nguồn: emirates.com)

Ngày 2/1, công ty an ninh hàng không JACDEC, có trụ sở tại Hamburg (Đức), phối hợp với tạp chí hàng không Aero International công bố chỉ số hãng hàng không an toàn nhất thế giới năm 2019.

Đứng đầu danh sách này là hãng hàng không Emirates của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Theo các chuyên gia về an toàn hàng không, trong năm 2019, Emirates có chỉ số an toàn cao nhất 95,48%, nhỉnh hơn không đáng kể so với hãng hàng không đứng thứ hai cũng của UAE là Etihad Airways (95,21%).

Trong khi đó, hãng hàng không đứng đầu trong năm 2018 là Finnair (Phần Lan) chỉ xếp thứ tư trong năm 2019, sau hãng Air Europa của Tây Ban Nha.

Hãng hàng không Lufthansa của Đức bị trượt từ vị trí 21 năm 2018, xuống thứ 56. Nguyên nhân là do hãng gặp phải sự cố ở sân bay Frankfurt/Main hồi tháng 7/2019 khi chiếc cầu thang di động va chạm với một báy bay đang chờ bay.

JACDEC xếp danh sách an toàn đối với 100 hãng hàng không lớn nhất thế giới dựa trên ba yếu tố chính, gồm lịch sử tai nạn của hãng trong 30 năm qua, môi trường cụ thể theo quốc gia nơi hãng khai thác và các yếu tố rủi ro cụ thể của hãng.

JACDEC bắt đầu cung cấp các phân tích an toàn hàng không thương mại toàn cầu từ năm 1989, và bắt đầu từ năm 2002 công bố danh sách các hãng hàng không an toàn nhất thế giới.

Danh sách cụ thể vị trí của 100 hãng hàng không năm 2019 sẽ được công bố trên tạp chí Aero International vào 14/1./.

