Hơn 3,5 triệu người Việt Nam đã có hộ chiếu vaccine COVID-19

Để đảm bảo tiến độ cấp hộ chiếu vaccine cho người dân, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các địa phương phải hoàn thành việc cập nhật đối với những mũi tiêm chưa được cập nhật lên hệ thống và phải xác thực, chính xác hoá các mũi tiêm đang sai thông tin trước ngày 1/6.

Cũng theo Cục Công nghệ thông tin, hộ chiếu vaccine điện tử là chứng nhận tiêm chủng COVID-19 điện tử do Bộ Y tế cấp cho người dân, hộ chiếu sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế thế giới và Liên minh Châu Âu ban hành hiện đang được sử dụng tại 62 quốc gia và trong thời gian tới sẽ có thêm các quốc gia khác sử dụng.

Hộ chiếu vaccine điện tử có thời hạn là 12 tháng kể từ ngày cấp, đây là giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Khi hết hạn, hệ thống sẽ tự động tạo mã QR mới.

Người dân đã tiêm chủng, khai báo chính xác thông tin và đã được các cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng, xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp hộ chiếu vaccine mà không phải thực hiện thủ tục gì thêm. Quá trình này được thực hiện do các cơ sở tiêm chủng, Cục Y tế dự phòng là đầu mối để ký số.

Trước đó, tại hội nghị trực tuyến công tác 'làm sạch' dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 do liên Bộ Y tế - Bộ Công an tổ chức, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, thời gian qua với sự giúp đỡ của Bộ Công an, Bộ TT&TT và một số đơn vị liên quan, Bộ Y tế đã tích cực triển khai được dữ liệu phần mềm tiêm chủng quốc gia.

Mặc dù phần mềm đã phát huy hiệu quả, nhưng trong thực tế triển khai cũng nảy sinh nhiều vấn đề và còn những hạn chế nên kết quả cũng chưa đạt được như mong muốn. Nguyên nhân của việc này là do chưa đồng bộ được vấn đề tiêm chủng với dữ liệu dân cư quốc gia (sai thông tin gồm số định danh, ngày sinh, họ tên và thông tin khác...), bên cạnh đó còn có những thông tin nhập vào thiếu dữ liệu, chưa phù hợp, chưa đúng và chưa đảm bảo được việc liên thông dữ liệu.

Trước thực trạng này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu, đến ngày 1/6, các địa phương phải hoàn thành việc cập nhật xác thực thông tin tiêm chủng. Hiện người dân đã tiêm, chỉ còn khâu thông tin, nếu thiếu, chưa chính xác thì phải cập nhật lại; việc này tuyến xã phải thực hiện dưới sự chỉ đạo của cấp huyện, cấp tỉnh; các địa phương phải quan tâm chỉ đạo vấn đề này.