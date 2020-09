Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão số 5

Xét đề nghị của Sở GD&ĐT TP, UBND TP Đà Nẵng quyết định cho toàn thể học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn TP Đà Nẵng nghỉ học trong 2 ngày 18/9 (thứ Sáu) và ngày 19/9 (thứ 7) để phòng tránh bão số 5.

Đối với các cơ sở giáo dục, trường học, thực hiện các nội dung phòng, chống bão số 5 theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT TP về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 5. Các trường chủ động phân công các bộ phận có liên quan trực 24/24h để sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh khi bão đỗ bộ, thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ, kịp thời báo cáo tình hình của đơn vị để có phương án xử lí kịp thời.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng yêu cầu các trường học xây dựng kế hoạch khẩn trương vệ sinh trường, lớp, khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão và báo cáo thiệt hại nếu có. Đồng thời các trường, trung tâm, đặc biệt là các trường mầm non, tiểu học, trường phổ thông có cấp tiểu học tiếp tục chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đón trẻ mầm non, học sinh tiểu học đi học từ ngày 21/9.