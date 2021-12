Họ nói gì về Vietnam Digital Awards 2021?

“Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự khi được Ban Tổ Chức đánh giá cao và là một trong những doanh nghiệp được trao giải thưởng hạng mục Giải pháp số tiêu biểu”, ông Nguyễn Hoàng Tùng – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ VVN AI, nhà phát triển ứng dụng VVNAI Smart EKYC – một trong 23 cái tên được vinh danh ở hạng mục “Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu” ở Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2021 (Vietnam Digital Awards 2021 - VDA 2021) - chia sẻ với VietTimes trước thềm lễ trao giải.

CEO VVN AI khẳng định: “Giải thưởng này là một động lực để những doanh nghiệp công nghệ như chúng tôi tiếp tục cố gắng phấn đấu, nghiên cứu, tạo ra các giải pháp hữu dụng phục vụ cho hoạt động chuyển đổi số tại Việt Nam”.

Là một trong 11 đơn vị được vinh danh ở hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”, đại diện Tổng cục Thuế Việt Nam, ông Phạm Quang Toàn - Cục trưởng Cục công nghệ thông tin - phấn khởi cho biết: Giải thưởng là sự ghi nhận thành quả mà ngành Thuế đã đạt được trong quá trình chuyển đổi số công tác hỗ trợ người nộp thuế, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của Bộ Tài chính nói riêng và chiến lược chuyển đổi số Quốc gia nói chung.

Giải thưởng Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc năm 2021 mà Tổng cục Thuế được nhận sẽ là động lực cho ngành Thuế tiếp tục mở rộng, triển khai các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực thuế phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số trong ngành Thuế trong giai đoạn tiếp theo, góp phần nâng cao hình ảnh của cơ quan thuế đối với các người dân, doanh nghiệp".

Phó Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng Trần Phước Sơn thì cho biết việc được vinh danh VDA 2021 sẽ truyền thêm thêm động lực, củng cố niềm tin cho các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức Đà Nẵng trong hành trình triển khai chuyển đổi số trong 5 năm tới.

Là cơ quan nhà nước duy nhất của khu vực miền Tây Nam Bộ đạt giải thưởng VDA 2021, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang cũng chia sẻ niềm vui. “Chúng tôi trân trọng cảm ơn Hội Truyền thông số Việt Nam đã đánh giá cao việc chuyển đổi số trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang, đây là vinh dự lớn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang” – ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở này – cho hay.

Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y Tế - Phạm Xuân Viết nói trên VietTimes: “Chúng tôi rất vui mừng vì sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Y tế trong thời gian qua đã được Hội Truyền thông số Việt Nam, các chuyên gia công nghệ thông tin, các nhà khoa học về chuyển đổi số ghi nhận, đánh giá và trao giải thưởng “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”. Đây là nguồn động viên cổ vũ to lớn cho chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình chuyển đổi số Y tế, góp phần thực hiện thành công Chương trình chuyển đổi số quốc gia”.

VDA 2021 đã nâng lên một tầm cao mới

Trong lần thứ 2 được vinh danh ở VDA, ông Nguyễn Quốc Hùng – Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh – đánh giá: “Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2021 đã nâng lên một tầm cao mới với số lượng đơn vị tham gia rộng khắp trên cả nước, được Chính phủ đặc biệt quan tâm”.

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh là đơn vị tiên phong trong triển khi mô hình bệnh viện số. “Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã hoàn toàn xoá sổ bệnh án giấy, quản lý tổng thể bệnh viện, giúp người dân không phải chờ hàng giờ để khám, chữa bệnh” – Giám đốc Hùng nói.

Chia sẻ với VietTimes, các đơn vị tham gia VDA 2021 đều đánh giá cao công tác tổ chức giải, khẳng định đây là một giải thưởng sạch, chuyên nghiệp, với tầm vóc quốc gia.

“Giải thưởng năm nay được diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp. Ban Tổ chức giải thưởng đã tổ chức tiếp nhận, đánh giá và triển khai giải thưởng một cách khoa học, bài bản và ghi nhận chính xác, khách quan các kết quả trong các công tác chuyển đổi số của các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam”, Ông Phạm Quang Toàn - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thuế - nói.

Tổng Giám đốc VVN AI Nguyễn Hoàng Tùng chia sẻ: "Đây là năm đầu tiên VVN AI tham gia và đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban Tổ Chức trong việc chuẩn bị hồ sơ, đăng ký tham dự".

Tất cả các đơn vị khi được hỏi đều khẳng định sẽ tiếp tục đăng ký tham gia VDA trong các năm tiếp theo.

Họ thống nhất rằng giải thưởng là sự ghi nhận, khích lệ và cổ vũ cho các đơn vị trong công tác chuyển đổi số theo mục tiêu chung tại Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Chính phủ.