DxTalks tập 10: Chuyển đổi số trong quy hoạch tỉnh, thành phố

Với chủ đề "Chuyển đổi số trong Quy hoạch tỉnh", DxTalks tập 10 có sự tham gia của bà Patti Wang - Phó Giám đốc Hợp danh Công ty Tư vấn McKinsey; ông Nguyễn Quốc Trường - Trưởng ban Chiến lược Phát triển các ngành dịch vụ, Viện Chiến lược Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Đức Minh - Giám đốc Tư vấn Chuyển đổi số Công ty FPT Digital.

Tại DxTalks tập 10, các khách mời đã thảo luận về một chủ đề rất khác biệt, khác hẳn với những số trước. Thay vì chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, lần này là câu chuyện ứng dụng chuyển đổi số vào quy hoạch các khu vực, nhất là khu vực tỉnh và thành phố.

Các khách mời đã cùng điểm qua các địa phương trên thế giới đang quy hoạch như thế nào; chuyển đổi số đóng góp như thế nào trong các chiến lược phát triển và giúp các địa phương phát triển ra sao; làm thế nào ban lãnh đạo của các tỉnh thành phố có thể ứng dụng chuyển đổi số vào quy hoạch tỉnh; những khó khăn, thách thức và bài học rút ra khi lồng ghép lộ trình chuyển đổi số nói chung trong những nội dung kinh tế số hoặc quy hoạch tỉnh; các góc nhìn chuyên gia giúp các tỉnh thành phố có thể tăng tốc nhanh hơn trong quá trình chuyển đổi số của mình…

Bà Patti Wang chia sẻ: "Khi nhìn vào một kế hoạch quy hoạch cấp tỉnh, tăng trưởng kinh tế và xây dựng các công ty cạnh tranh là quan trọng nhưng đồng thời, chúng ta cũng cần được nhắc nhở về tăng trưởng toàn diện. Và trong quy hoạch thành phố, chúng ta sẽ thường nghĩ về điều gì tạo nên một không gian công cộng tuyệt vời? Điều gì ở đó thực sự thu hút mọi người? Yếu tố cốt lõi là bạn nghĩ về những công dân sẽ sử dụng nó, bạn nghĩ về văn hóa và bản sắc của mỗi cộng đồng và sau đó bạn đưa những phần đặc biệt của tỉnh đó vào quy hoạch tổng thể".

"Đó là cách bạn có thể xây dựng một quy hoạch tổng thể rất độc đáo kết hợp cả khía cạnh kinh tế của nó, nhưng cũng đạt được sự kết hợp hài hoà với các vấn đề xã hội. Như vậy thì vừa có thể bảo tồn nền văn hóa phong phú và di sản phong phú ở đây, đồng thời đạt được được kết quả là nền kinh tế phát triển. Đó là những loại yếu tố khác nhau mà chúng tôi nghĩ đến khi tập hợp một kế hoạch quy hoạch tổng thể từ góc độ nền kinh tế mới nổi".

"Những nền kinh tế hoạt động hiệu quả cao có nhiều các công ty lớn và đều là những công ty có khả năng cạnh tranh cao, mạnh dạn đổi mới, đưa ra quyết định nhanh chóng. Do đó có thể khai thác mạnh góc độ kỹ thuật số sẽ cho phép họ phát triển nhanh hơn. Tuy nhiên, khi thực hiện công tác quy hoạch cấp tỉnh, thành phố cần chú trọng về việc tăng trưởng toàn diện, giữ gìn bản sắc và văn hóa phong phú cho cộng đồng tại đó".

Với kinh nghiệm tư vấn chuyển đổi số cho nhiều tỉnh thành của FPT Digital, ông Nguyễn Đức Minh cho rằng để tăng tốc được chuyển đổi số thì vấn đề quan trọng đầu tiên chính là vấn đề về thể chế và tổ chức hoạt động. Hiện tại, hầu như tất cả các tỉnh thành phố đều đã có ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh, nhưng theo ông Minh như thế chưa đủ, mà cần có những quyết định rõ ràng về vai trò và trách nhiệm của tổ chức đó khi xây dựng các chương trình hành động và kế hoạch cụ thể hướng tới mục tiêu chiến lược đã đặt ra. Đặc biệt cần bám sát theo các chiến lược Quốc gia về phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số như đồng bộ hóa kiến trúc công nghệ của chính phủ điện tử, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển thương mại điện tử quốc gia, hay số hóa việc đo mức độ trưởng thành số cấp tỉnh.

Do đó, để tăng tốc chuyển đổi số, các tỉnh cần chủ động kiểm soát và làm chủ công nghệ, với ba hạng mục: hạ tầng số, nền tảng số, an toàn an ninh mạng. Việc này sẽ giúp cho các chính quyền xử lý mọi công việc nhanh hơn, gọn hơn. Và việc xử lý tập trung đó sẽ có những mục tiêu ưu tiên để chúng ta có thể ứng dụng rất nhanh công nghệ số phục vụ cho toàn bộ quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số.