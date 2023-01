Hé lộ 3 mục tiêu du lịch của người Việt khi đi cùng gia đình

Theo khảo sát "Những lý do đi du lịch” của Agoda, 3 lý do đứng đầu danh sách là gặp gỡ lại những người thân yêu, du lịch sức khỏe và du lịch ẩm thực, nghệ thuật và văn hóa, bên cạnh du lịch phiêu lưu và ăn mừng sự kiện cột mốc nào đó.

Du khách Đài Loan (33%), Úc (31%) và Hoa Kỳ (25%) là những nhóm có xu hướng lên kế hoạch du lịch gặp gỡ gia đình hoặc bạn bè. Nhưng đối với những du khách từ một vài quốc gia khác thì lại có những động lực quan trọng khác khi đi du lịch.

Đối với người Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore, việc nạp lại nguồn năng lượng cho tinh thần và thể chất là lý do hàng đầu, góp phần đưa lý do sức khỏe lên đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng “

Du khách đến từ Nhật Bản (44%), Đài Loan (24%) và Việt Nam (23%) thích nhất là đi du lịch khám phá và tái khám phá ẩm thực, nghệ thuật và văn hóa. Các lý do du lịch sức khoẻ hay thăm thân, gặp gỡ bạn bè chỉ là mục tiêu nhỏ trong các chuyến du lịch gia đình.

Không chỉ chiếm tỷ lệ cao nhất trong tất cả các lý do, tỷ lệ này của Nhật Bản còn cao nhất so với các quốc gia còn lại. Philippines chỉ có 11% du khách muốn đi du lịch để thưởng thức ẩm thực, nghệ thuật và văn hóa trong khi khám phá du lịch lại là lý do chính để họ rời khỏi nhà (30%). Khám phá du lịch cũng được du khách Indonesia bầu chọn cao nhất (23%).

Khảo sát của Agoda được hợp tác thực hiện trong tháng 7/2022, với hơn 10.000 du khách từ 18 tuổi trở lên từ khắp các quốc gia như Australia, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ, Philippines, Nhật Bản, Việt Nam, Đài Loan, Hàn Quốc và Mỹ.