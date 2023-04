Hành trình 36 giờ đồng hồ truy bắt tên cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

Sáng nay (24/4), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh và lãnh đạo HĐND TP đã đến thăm và thưởng “nóng” cho lực lượng điều tra đã phá án, bắt giữ đối tượng thực hiện vụ cướp táo tợn tại phòng giao dịch ngân hàng trên địa bàn TP.

Tại buổi gặp gỡ của lãnh đạo TP Đà Nẵng, Thượng tá Trần Nam Hải - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng - đã báo cáo diễn biến vụ cướp và hành trình truy bắt đối tượng của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP và Công an quận Hải Châu.

Theo Thượng tá Trần Nam Hải, đối tượng gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch trên đường Đống Đa (TP Đà Nẵng) vào trưa ngày 20/4 là Lê Phú Cao (SN 1991, quê Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế, trọ ở đường Đồng Trí 2, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Trước khi ra tay, Cao đã nhiều lần lảng vảng tại khu vực phòng giao dịch để tìm hiểu quy luật, thói quen của nhân viên phòng giao dịch và người dân sinh sống xung quanh, nhằm dễ bề thực hiện hành vi phạm tội và tẩu thoát.

“Để uy hiếp bảo vệ và nhân viên phòng giao dịch, Cao đã sử dụng súng giả và roi điện đe doạ. Không những vậy, đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn thay đổi nhận dạng như dán hình xăm giả lên cánh tay, dùng biển số xe giả, thay đổi trang phục trong quá trình chạy trốn, để qua mắt lực lượng điều tra" - Thượng tá Trần Nam Hải cho biết.

Cũng theo Thượng tá Trần Nam Hải, sau khi gây án, Cao gửi xe máy ở một trung tâm thương mại rồi đón taxi đến Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng và tiếp tục đón xe về nhà trọ, nhằm lợi dụng dòng người đông đúc trên đường để cắt đứt sự truy vết.

Đến sáng 21/4, đối tượng quay trở lại trung tâm thương mạo lấy chiếc xe máy về trả cho bạn gái (ở đường Đồng Trí 6, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

“Quyết tâm truy bắt đối tượng, để người dân yên tâm và trả lại sự bình yên cho TP, Công an TP Đà Nẵng đã huy động toàn bộ lực lượng và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lần tìm từng manh mối nhỏ, rà soát, sàng lọc từng nghi vấn để truy tìm thủ phạm vụ cướp. Công an Đà Nẵng chốt chặn tất cả các cửa ngõ ra vào TP, đồng thời, phối hợp với Công an các địa phương lân cận là Thừa Thiên- Huế và Quảng Nam, nhất là 3 huyện giáp ranh Đà Nẵng là Phú Lộc, Đại Lộc và Điện Bàn. Công an TP Đà Nẵng cũng khẩn trương báo cáo vụ việc với Bộ Công an" - Thượng tá Trần Nam Hải chia sẻ.

Với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã chạy đua với thời gian, làm việc không ngừng nghỉ với quyết tâm không để tên cướp tẩu thoát, ngăn chặn các hành vi manh động có thể gây nguy hiểm cho người dân trong quá trình hắn trốn chạy, đồng thời, sớm thu hồi số tiền bị cướp để trả lại cho ngân hàng.

“Bằng sự phối hợp nghiệp vụ nhuần nhuyễn, đến sáng 21/4, lực lượng Công an đã làm rõ toàn bộ đặc điểm nhận dạng đối tượng và phương tiện hắn sử dụng. Trên dữ liệu về phương tiện gây án, chiều tối cùng ngày, lực lượng trinh sát bố trí mật phục kiểm soát khu dân cư có chiếc xe máy gây án. Đến 21h30 tối ngày 21/4, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ thủ phạm vụ cướp là Lê Phú Cao khi hắn đang ở nhà trọ”- Thượng tá Trần Nam Hải cho biết.

Ban đầu, Lê Phú Cao không chịu khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước các chứng cứ và lập luận sắc bén của lực lượng Công an, đến 23h30 cùng ngày, Cao đã thừa nhận là thủ phạm thực hiện vụ cướp và chỉ nơi cất giấu số tiền cướp được.

Đánh giá cao hành trình gần 36 giờ truy bắt đối tượng cướp ngân hàng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã biểu dương lực lượng Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị phối hợp.

"Đây là vụ cướp ngân hàng đầu tiên xảy ra tại Đà Nẵng với thủ đoạn hết sức manh động, gây hoang mang, xôn xao dư luận. Qua vụ án cho thấy trình độ, tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an TP trong đấu tranh, làm rõ phương thức thủ đoạn, đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng và thu giữ phần lớn tang vật vụ án” - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nói.

Đại tá Trần Đình Liên - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng - đã khẳng định với lãnh đạo TP về quyết tâm của Công an TP trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế và xây dựng hình ảnh Đà Nẵng là TP đáng sống.