Hàng loạt thuốc kháng sinh, chống nấm giả mang nhãn Rotexmedica sản xuất, Rotex Việt Nam nhập khẩu

Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã có thông báo chính thức về việc thuốc giả mang nhãn mác Rotexmedica sản xuất, Rotex Việt Nam nhập khẩu xuất hiện trên thị trường và đề nghị người dân cảnh giác, không mua bán và sử dụng các loại thuốc này.

Văn bản do ông Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế - ký, cho biết: Các cơ quan chức năng đã phát hiện trên thị trường các loại thuốc giả nhãn mác nhà sản xuất, gồm các loại thuốc dạng viên nén, có tên: Cefuroxim 500mg; Cefodoxim 200mg; Cefixin 200mg; Cefixim 100mg; Esomeprazol 40mg; Fluconazol 150mg, đều mang nhãn mác do Công ty Rotexmedica GmbH địa chỉ ở Bunsenstrasse 4 - D - 22946 Trittau (Germany) sản xuất và do Công ty TNHH Rotex Việt Nam nhập khẩu.

Tuy nhiên, Cục Quản lý Dược đã rà soát và xác định không có Công ty TNHH Rotex Việt Nam có trụ sở tại địa chỉ đăng ký kinh doanh: Ô số 22 LK 07 Khu đô thị Hùng Vương, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đứng tên Đinh Ngọc Cường là đại diện Công ty.

Đồng thời, Cục Quản lý Dược cũng chưa cấp bất kỳ giấy đăng ký lưu hành thuốc nào cho Công ty TNHH Rotex Việt Nam, cũng như chưa cấp giấy đăng ký lưu hành cho các sản phẩm thuốc viên nén, viên nang do công ty Rotexmedica GmbH ở địa chỉ Bunsenstrasse 4 - D - 22946 Trittau (Germany), sản xuất.

“Do vậy, tất cả thuốc viên nén, viên nang trên nhãn mác Công ty Rotexmedica GmbH, địa chỉ: Bunsenstrasse 4 - D - 22946 Trittau, Germany sản xuất và các thuốc do Công ty TNHH Rotex Việt Nam nhập khẩu, phân phối trên thị trường là thuốc giả nhãn mác nhà sản xuất” - Cục Quản lý Dược lưu ý.

Trước tình hình này, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc không được kinh doanh, phân phối và sử dụng thuốc viên nén, viên nang trên nhãn mác Công ty Rotexmedica GmbH, địa chỉ: Bunsenstrasse 4 - D - 22946 Trittau (Germany) sản xuất và các thuốc do Công ty TNHH Rotex Việt Nam nhập khẩu, phân phối.

Yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường thanh, kiểm tra hoạt động kinh doanh của cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn, tập trung kiểm tra các sản phẩm có thông tin như trên; các đơn vị, tiếp nhận và xác minh thông tin; báo cáo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, thành phố và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, xác minh, truy tìm nguồn gốc các sản phẩm có thông tin như trên.

Các thông tin liên quan đến sản xuất như: Số lô, ngày sản xuất, hạn dùng... có thể thay đổi do thuốc giả có thể sản xuất ghi nhãn nhiều lô khác nhau. Các Sở Y tế cần khẩn trương thanh, kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc của các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc nêu trên; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và báo cáo về Cục Quản lý Dược.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu các công ty sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, phân phối liên quan đến các sản phẩm có thông tin như trên ngừng ngay việc phân phối, lưu hành thuốc; thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng đã mua thuốc dừng phân phối, sử dụng và trả về cơ sở cung ứng; cung cấp thông tin và phối hợp với Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các cơ quan chức năng trong việc truy tìm nguồn gốc các sản phẩm có thông tin như trên.