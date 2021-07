Hãng điện thoại Trung Quốc nhá hàng smartphone "cục gạch" độc đáo

Hãng sản xuất điện thoại siêu bền của Trung Quốc AGM mới đây vừa hé lộ một thiết bị mới của mình. Điểm độc đáo nhất là việc nó sẽ là một chiếc "điện thoại cục gạch", với vẻ ngoài tương tự như mẫu Motorola Dynatac cổ điển được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1983.

Nhìn vào tấm ảnh được công ty này chia sẻ, rõ ràng hãng smartphone Trung Quốc đang làm việc trên một chiếc điện thoại có thiết kế cổ điển, khá khác biệt so với các mẫu smartphone hiện đại ngày nay. Bất chấp việc dòng điện thoại có kích thước to như cục gạch này đã không còn được ưa chuộng trên thị trường, AGM rõ ràng đang tìm cách hồi sinh nó. Tấm poster cũng tiết lộ các chi tiết thiết kế của thiết bị với bàn phím vật lý ở mặt trước cùng với màn hình có vẻ nhỏ hơn so với các mẫu smartphone thông thường ngày nay.

Đáng chú ý, hình ảnh hé lộ một số ứng dụng được cài đặt trên màn hình của chiếc điện thoại cục gạch này. Chúng dường như được đặt theo dạng lưới, bao gồm các nền tảng truyền thông xã hội như WeChat và TikTok, cùng với các ứng dụng hệ thống như máy ảnh. Điều này ngụ ý rằng chiếc điện thoại "cục gạch" của AGM cũng sẽ có cảm biến camera ở mặt sau. Rõ ràng, AGM đang muốn đi ngược xu hướng, bất chấp việc các nhà sản xuất điện thoại khác đang nỗ lực tung ra các mẫu thiết bị mỏng và nhẹ hơn.

Mặc dù vậy, chiếc điện thoại "cục gạch" này có thể sẽ được chú ý bởi những khách hàng yêu cầu độ bền của một chiếc điện thoại. Nói cách khác, chúng ta có thể mong đợi một chiếc điện thoại có khả năng chống va đập tốt và thậm chí là khả năng chống nước. Thật không may, đây vẫn chỉ là một hình ảnh teaser và công ty vẫn chưa tiết lộ bất kỳ chi tiết nào liên quan đến chiếc điện thoại "cục gạch" này.

Theo Gizmochina