Hà Nội xây dựng hệ thống y tế thông minh

Đó là một nội dung trong kế hoạch “Chuyển đổi số, xây dựng hệ thống y tế thông minh năm 2025 của ngành Y tế Hà Nội” vừa được Sở Y tế Hà Nội ban hành.

Chỉ cần "một chạm" là đăng ký khám bệnh ở BV ĐK Đức Giang

Quản lý số trong khám, chữa bệnh và dự phòng

Theo ông Vũ Cao Cương – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - kế hoạch này nhằm thực hiện chuyển đổi số, xây dựng hệ thống y tế thông minh, trong đó quản trị số và dữ liệu số là động lực quan trọng, đồng thời, hoạt động nghiệp vụ và chỉ đạo, điều hành chủ yếu trên môi trường số với sự hỗ trợ của các công nghệ mới có tính đột phá như (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT)...

Kế hoạch này sẽ góp phần xây dựng chính quyền số minh bạch, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ thống y tế xanh, thông minh, hiện đại. Dữ liệu số trở thành yếu tố đầu vào quan trọng của ngành y tế Thủ đô.

Ông Vũ Cao Cương cho biết trong nhiệm vụ phát triển Chính quyền số, ngành y tế Hà Nội sẽ chú trọng phát triển hạ tầng số; phát triển nền tảng, hệ thống, dữ liệu số với việc triển khai hiệu quả các nền tảng y tế của quốc gia như: Quản lý xét nghiệm, quản lý tiêm chủng, quản lý thông tin y tế cơ sở, giám sát dịch bệnh để quản lý bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm, hỗ trợ tư vấn sức khỏe trực tuyến; kết nối người dân với bác sĩ tư vấn, kết nối các chuyên gia trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm và quản lý môi trường y tế; đẩy mạnh triển khai ứng dụng bệnh án điện tử tại các cơ sở KCB và triển khai mô hình bệnh viện thông minh, tiến tới không sử dụng bệnh án giấy, thanh toán viện phí điện tử.

Đăng ký khám bệnh bằng VNeiD ở BV ĐK Xanh Pôn

Thu hút nhân tài, khuyến khích sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới

Một trong những giải pháp đảm bảo số lượng và chất lượng nguồn nhân lực thực hiện kế hoạch của ngành y tế Hà Nội là có chính sách thu hút nhân tài và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực CNTT bằng việc xây dựng môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, tạo điều kiện để thu hút các chuyên gia, nhân sự có kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, ngành y tế Hà Nội sẽ tạo điều kiện để công chức, viên chức đề xuất ý tưởng, giải pháp ứng dụng CNTT trong công việc.

Một hướng phát triển chuyển đổi số của ngành y tế Hà Nội là mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp CNTT, tổ chức chuyên môn để tiếp cận công nghệ mới, giải pháp tiên tiến trong y tế thông minh; Áp dụng các nền tảng công nghệ để cải thiện dịch vụ công, giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp khi tiếp cận các dịch vụ y tế, thúc đẩy cải cách hành chính.

Một nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch chuyển đổi số của ngành y tế Hà Nội là bảo đảm an toàn thông tin mạng. Vì thế, ngành sẽ triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin với nguyên tắc nếu hệ thống chưa được đánh giá đủ an toàn thông tin mạng, thì chưa đưa vào vận hành, sử dụng; duy trì bản quyền cho các thiết bị tường lửa và phần mềm phòng chống mã độc.

Theo ông Nguyễn Cao Cương, ngành y tế Hà Nội sẽ chú trọng xây dựng hạ tầng an ninh mạng vững chắc với các giải pháp bảo mật, nâng cấp hệ thống phòng chống tấn công mạng, bảo vệ cơ sở dữ liệu y tế và dữ liệu thông tin cá nhân của người dân.

Chuyển đổi số giúp bác sĩ đọc phim ngay trên máy

Việc khuyến khích sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới trong y tế sẽ được coi trọng, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud Computing).

Ngành y tế Hà Nội cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp và các ý tưởng khởi nghiệp trong lĩnh vực y tế số, tạo điều kiện phát triển các sản phẩm công nghệ, dịch vụ sáng tạo; xây dựng môi trường thử nghiệm (Sandbox) cho phép thử nghiệm các công nghệ, dịch vụ mới trong y tế dưới sự giám sát của Sở Y tế và các cơ quan quản lý.

Phòng Nghiệp vụ Y của Sở Y tế Hà Nội đã được giao tham mưu về triển khai thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử, hồ sơ sức khoẻ điện tử, giấy chuyển tuyến điện tử, giấy hẹn khám lại, Sổ sức khoẻ điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID ...; phối hợp chỉ đạo các cơ sở KCB thực hiện chuyển đổi số trong KCB; hoàn thiện các quy trình thẩm định hồ sơ bệnh án điện tử, quy trình KCB từ xa.