Giám đốc điều hành OpenAI gặp Thủ tướng Fumio Kishida, hy vọng mở văn phòng tại Nhật Bản

Sam Altman, giám đốc điều hành của OpenAI, có trụ sở tại Mỹ do Microsoft hậu thuẫn đã có cuộc gặp với thủ tướng Fumio Kishida tại Tokyo, do những rủi ro của công nghệ Trí tuệ Nhân tạo dự kiến ​​sẽ được thảo luận tại cuộc họp cấp bộ trưởng Nhóm G7 về các vấn đề kỹ thuật số do Nhật Bản tổ chức cuối tháng 4.

Nhà phát triển ChatGPT cho biết, công ty OpenAI có kế hoạch mở văn phòng tại Nhật Bản, bất chấp những những lo ngại về khả năng chatbot thu thập trái phép dữ liệu cá nhân và tác động đến môi trường giáo dục và đào tạo.

Trong cuộc họp báo, giám đốc điều hành OpenAI Altman trả lời các phóng viên cho biết, ông đã giải thích với thủ tướng Kishida, người sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh G7 tại khu vực Hiroshima vào tháng 5 về những ưu và nhược điểm của ChatGPT đồng thời lưu ý, thủ tướng Nhật Bản rất quan tâm đến công nghệ AI.

Chatbots là những ứng dụng phần mềm trên nền tảng công nghệ AI, được đào tạo bằng phương pháp sử dụng một lượng dữ liệu khổng lồ từ internet, cho phép AI xử lý và học được phương pháp mô phỏng những cuộc trò chuyện giống như người với người dùng.

ChatGPT, ra mắt vào tháng 11/2022 dưới dạng nguyên mẫu, viết tắt của Chat Generative Pre-training Transformer “Chuyển dịch Đào tạo trước Tổng quan”, được điều khiển bởi một mô hình Máy học, có cơ chế hoạt động tương tự như bộ não con người.

Cuộc thảo luận giữa thủ tướng Nhật Bản Kishida và CEO Sam Altman diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang xem xét và áp dụng những quy định nghiêm ngặt về khả năng sử dụng ChatGPT do nghi ngờ OpenAI thu thập trái phép một khối lượng khổng lồ dữ liệu cá nhân từ người dùng, gây tổn hại đến quyền riêng tư.

Ông Altman cũng bày tỏ mong muốn được trao đổi quan điểm với các nhà hoạch định chính sách trên toàn cầu về công nghệ AI và ứng dụng ChatGPT của công ty ông.

Tại Nhật Bản, Bộ Giáo dục đang nghiên cứu xây dựng những hướng dẫn, liên quan đến khai thác sử dụng ChatGPT cùng những chatbot AI khác trong trường học do lo ngại các công cụ ngôn ngữ lớn như ChatGPT và các công nghệ AI khác sẽ gây ảnh hưởng xấu cho kỹ năng viết và tư duy của học sinh.

Sau khi gặp thủ tướng Kishida, ông Altman nói: "Chúng tôi đã giới thiệu những ưu điểm của công nghệ này và phương thức làm giảm thiểu những nhược điểm đối với các đối tượng sử dụng khác nhau", bày tỏ hy vọng rằng, những chatbot AI sẽ tiếp tục thịnh hành ở Nhật Bản khi các mô hình của chúng trở nên phù hợp hơn với ngôn ngữ và văn hóa của quốc gia.

Ngày 10/4, chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno cho biết, Nhật Bản sẽ khám phá những biện pháp sử dụng công nghệ chatbot để giảm bớt áp lực hành chính cho các quan chức chính phủ. Nhưng phát ngôn viên chính của chính phủ nói thêm, khả năng này chỉ có thể thành hiện thực nếu những quan ngại về trong quá trình xử lý những thông tin bí mật và nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân được giải quyết.

Theo Japan Today