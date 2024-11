Giá chung cư 2 thành phố lớn mở bán mới đều hơn 80 triệu đồng/m2

Giao dịch chung cư Hà Nội tăng mạnh bất chấp giá neo cao

Theo dữ liệu từ Trung tâm nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng OneHousing, toàn thị trường Hà Nội có khoảng 83.000 giao dịch bất động sản nhà ở trong 9 tháng đầu năm 2024.

Giao dịch sơ cấp, gồm cao tầng và thấp tầng chiếm 27%, trong khi 73% còn lại là giao dịch thứ cấp, bao gồm thổ cư, chuyển nhượng chung cư và nhà thấp tầng.

Kết thúc quý III/2024, thị trường căn hộ sơ cấp tại Hà Nội ghi nhận mức giá trung bình đạt gần 80,5 triệu đồng/m2 (bao gồm VAT và kinh phí bảo trì), tăng 7,6% so với quý trước.

Mức giá căn hộ chuyển nhượng trung bình toàn Hà Nội đạt gần 55 triệu đồng/m2 (đã bao gồm toàn bộ phí dịch vụ, thuế theo quy định của pháp luật), tăng 4% so với quý trước, đặc biệt tại hai dự án Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City tăng tới 10%.

Dù giá neo ở mức cao, lượng giao dịch chung cư vẫn tăng mạnh ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Giao dịch căn hộ sơ cấp 9 tháng đầu năm 2024 đạt 21.100 căn, tăng 205% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, giao dịch chuyển nhượng cao tầng khoảng 25.200 căn, và 30% giao dịch tập trung chủ yếu tại hai đại đô thị lớn ở phía Tây và phía Đông của Hà Nội.

Nguồn: OneHousing

Tại Hà Nội, nguồn cung cả năm 2024 dự kiến đạt gần 30.000 căn, gần tương đương năm 2019 - thời kỳ trước Covid-19 và cao hơn giai đoạn 2020 - 2023; đặc biệt cao hơn so với dự báo trước đó (là 22.000 - 24.000 căn).

Theo OneHousing, phân khúc căn hộ cao cấp và hạng sang tiếp tục chiếm chủ yếu nguồn cung trong cuối năm 2024 và 2025.

Lý giải về việc nguồn cung tăng hơn so với dự báo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng OneHousing cho biết, trong nửa cuối năm 2024, thị trường căn hộ tốt hơn so với dự báo trước đó, mức độ hấp thụ nguồn cung sơ cấp lên tới 80 - 90%. Nhiều dự án mới ra hàng và bán hết trong thời gian ngắn, cá biệt có những dự án khớp hết các căn mở bán mới trong 48 giờ hoặc bán hết bảng hàng chỉ trong 2-3 tuần.

“Nhận thấy tín hiệu tốt của thị trường, các chủ đầu tư có tiềm lực tài chính đang có trong tay những dự án pháp lý đầy đủ đã ra hàng sớm hơn so với dự kiến là 2025 - 2026, cung cấp cho thị trường một lượng cung căn hộ tương đối dồi dào”, ông Tiến nhìn nhận.

Trong năm 2025, nguồn cung mới toàn thị trường Hà Nội dự kiến tương đương và cao hơn năm 2024, chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang. Trong khi đó, giao dịch thứ cấp cao tầng vẫn được ưa chuộng, dự báo khoảng 36.100 căn trong cả năm 2025 (tăng 3% so với năm 2024).

Nguồn cung mở mới TP.HCM “chạm đáy”, giá cao

Còn tại thị trường TP.HCM, dữ liệu của OneHousing cho biết, nguồn cung căn hộ mở mới trong quý III/2024 ghi nhận con số thấp nhất trong 5 năm qua với 125 căn, giảm 89% so với quý trước. Nguyên nhân chính được xác định là do các vướng mắc pháp lý kéo dài, gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án mới.

Đa số các dự án còn hàng tồn đang bán đều có lượng tiêu thụ tích cực, ghi nhận 1.280 giao dịch trong quý 3/2024, giảm 25% so với quý trước.

Việc thiếu hụt nguồn cung mở mới và nguồn cung hiện hữu lại chủ yếu là các dự án cao cấp và hạng sang đã đẩy giá bán trung bình của toàn thị trường TP.HCM tiếp tục tăng, đạt 80,2 triệu đồng/m2 (không bao gồm VAT và kinh phí bảo trì), tăng 5% so với quý II/2024.

Sự hạn chế về lựa chọn đã buộc người mua nhà và nhà đầu tư chỉ có thể hướng sự tập trung vào một số dự án lớn còn quỹ căn dồi dào. Vì thế, lượng tiêu thụ căn hộ tại thị trường TP.HCM tập trung phần lớn ở khu Đông.

Hầu hết dự án mở bán mới đều nằm tại quận 2.

OneHousing dự báo trong quý IV/2024 nguồn cung thị trường căn hộ TP.HCM sẽ được cải thiện đáng kể khi hàng loạt dự án bắt đầu triển khai cho khách hàng đặt chỗ trong trong quý III và IV/2024.

Dựa trên số lượng căn hộ đặt chỗ đã ghi nhận, thị trường tâm điểm phía Nam được kỳ vọng sẽ bắt đầu phục hồi lượng tiêu thụ và đạt mức tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2024.

Sau khi các luật liên quan đến bất động sản sửa đổi được bắt đầu áp dụng từ tháng 8/2024, các dự án cũ đã được tháo gỡ những vướng mắc pháp lý và đã bắt đầu triển khai kế hoạch bán hàng trong 2 quý cuối năm.

Đơn vị này dự báo nguồn cung mới tại TP.HCM trong năm 2025 sẽ có sự tăng trưởng gần gấp đôi so với năm 2024, khoảng 12.000 căn. Tuy nhiên, các dự án mới chủ yếu vẫn ở phân khúc cao cấp và hạng sang, mức giá dự kiến tại các dự án có kế hoạch ra hàng thời gian tới đều trên 100 triệu đồng/m2.

Nhận định về thị trường TP.HCM, ông Trần Minh Tiến nhìn nhận thị trường căn hộ đang dần thoát khỏi giai đoạn trầm lắng và sẵn sàng đón nhận những làn sóng tăng trưởng mới. Trong đó, khu Đông - TP.Thủ Đức với quỹ đất rộng lớn và hạ tầng ngày càng hoàn thiện đang thu hút sự quan tâm của nhiều chủ đầu tư tên tuổi.