EU sản xuất năng lượng gió và năng lượng mặt trời, tìm cách thay thế khí đốt từ Nga

Sự tăng trưởng công suất điện tái tạo đã giúp khối 27 quốc gia tiết kiệm được 99 tỉ euro (97 tỉ USD) từ việc nhập khẩu khí đốt, tính từ tháng 3 đến tháng 9 năm nay, cao hơn 11 tỉ euro (10,8 tỉ USD) so với cùng kỳ năm ngoái, theo báo cáo được công bố bởi các tổ chức nghiên cứu khí hậu E3G và Ember.

Việc tăng mức tiêu thụ năng lượng tái tạo diễn ra khi Châu Âu cố gắng giảm phụ thuộc vào khí đốt của Nga, bởi Chính quyền Moscow đang dùng con bài nguồn cung năng lượng để đối phó với các quốc gia Châu Âu. Xung đột Nga Ukraine đã buộc EU phải tốn nhiều chi phí để thực hiện kế hoạch thoát ly khỏi nguồn khí đốt của Nga, vốn chiếm 41% nguồn nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu hồi năm 2020.

Báo cáo cho thấy 19 trong số 27 quốc gia thành viên của EU đã đạt được sản lượng điện gió và năng lượng mặt trời kỷ lục kể từ tháng 3.

Ba Lan có mức tăng lớn nhất so với cùng kỳ năm ngoái là 48,5%. Tây Ban Nha ghi nhận mức tăng sản lượng điện tuyệt đối lớn nhất với 7,4 terawatt giờ (TWh). Riêng năng lượng tái tạo của Tây Ban Nha đã giúp cắt giảm 1,7 tỉ Euro chi phí nhập khẩu khí đốt.

Tuy nhiên, các tổ chức tư vấn cảnh báo vẫn còn một chặng đường dài để đạt được tiềm năng năng lượng tái tạo trên toàn khối EU. Khí đốt hóa thạch vẫn chiếm khoảng 20% lượng điện của EU trong cùng kỳ với chi phí khoảng 82 tỉ Euro (80,7 tỷ USD).

Chris Rosslowe, nhà phân tích cấp cao tại Ember, cho biết trong một tuyên bố, gió và năng lượng mặt trời đã và đang giúp ích cho các công dân châu Âu. "Nhưng nhu cầu điện trong tương lai thậm chí còn lớn hơn."

Nhiều năng lượng tái tạo hơn, ít lạm phát hơn

Gió và mặt trời đã tạo ra 345 TWh điện trên toàn EU kể từ tháng 3 đến tháng 9 năm nay - mức tăng kỷ lục 13% so với cùng kỳ năm trước. Tổng công suất tái tạo sẽ cao hơn nhiều, nếu thủy điện không giảm 21% do hạn hán vào mùa hè này, điều mà các nhà khoa học cho rằng đã trở nên tồi tệ hơn do cuộc khủng hoảng khí hậu do con người gây ra.

Tuy nhiên, giá năng lượng của châu Âu vẫn ở mức cao. Báo cáo cho biết các hạn chế về khí đốt của Nga đối với châu Âu đã dẫn đến “cú sốc lạm phát lớn nhất ở châu Âu kể từ sau Thế chiến thứ hai, đánh bại cuộc khủng hoảng dầu mỏ vào những năm 1970”. Vào tháng 9 năm 2022, chi phí năng lượng đã tăng 40,8% so với năm ngoái, chiếm 36% trong số liệu lạm phát chung của EU.

Một số quốc gia EU đã công bố các gói hỗ trợ tài chính trị giá hàng trăm tỉ USD để cố gắng hạn chế lạm phát, phần lớn thông qua trợ cấp cho việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch để sưởi ấm - nhưng nhiều doanh nghiệp và hộ gia đình vẫn còn những hóa đơn mà họ không đủ khả năng thanh toán.

EU đã cố gắng lấp đầy các thùng chứa khí đốt của mình để vượt qua mùa đông, nhưng các câu hỏi đã được đặt ra về cách khối này sẽ lấp đầy khoảng trống vào năm sau. Theo các chuyên gia, điều này làm cho việc chuyển trọng tâm sang các biện pháp sau mùa đông 2022/23 càng trở nên quan trọng hơn.

Việc gia tăng năng lượng tái tạo theo sau đề xuất “RePowerEU” của Ủy ban Châu Âu vào tháng 5, nâng mục tiêu năng lượng tái tạo từ 40% lên 45% vào năm 2023.

