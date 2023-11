Elon Musk lại muốn biến X thành nền tảng fintech

Theo báo cáo từ The Verge, chủ sở hữu X, Elon Musk đang cố gắng tạo ra một tương lai mà người dùng X có thể sử dụng nền tảng này để thanh toán và thực hiện các dịch vụ tài chính khác.

Báo cáo của The Verge cho biết, Elon Musk đã nói với các nhân viên trong một cuộc họp rằng ông có kế hoạch tung ra tính năng này vào năm 2024, đồng thời dẫn lời Giám đốc điều hành Linda Yaccarino nói rằng đây là “cơ hội toàn diện” trong năm dương lịch tới.

"Khi tôi nói đến các khoản thanh toán, tôi thực sự muốn nói đến toàn bộ cuộc sống tài chính của ai đó. Nếu người dùng cần hoạt động gì liên quan đến tiền, nó sẽ có trên nền tảng của chúng ta. Tiền, chứng khoán hay bất kỳ thứ gì", Elon Musk nói.

Vị tỉ phú gốc Nam Phi giải thích việc giao dịch trên X sẽ thay đổi hoàn toàn cách người dùng trao đổi tiền tệ. Nếu ai đó muốn gửi 20 USD cho bạn bè, họ không cần sở hữu một tài khoản ngân hàng.

Theo The Verge, ông chủ X đang muốn đánh bại PayPal bằng chính ý tưởng ông đã viết cho nền tảng thanh toán này cách đây hai thập kỷ. Trong cuộc họp, Musk cũng đặt mục tiêu cho nhân viên phải đạt được "những thứ cần thiết" trong vài tháng tới.

Theo các nhà phân tích, tham vọng biến X thành trung tâm tài chính đã in sâu trong tâm trí Musk. Ông nhắc đến kế hoạch này trong cuộc họp đầu tiên tại Twitter. Trong cuộc họp mới nhất hôm 26/10, ông nhấn mạnh: "Lộ trình của X.com khi sát nhập vào PayPal đã được tôi và David Sacks vạch ra từ tháng 7/2002. Nhưng vì lý do nào đó, PayPal không triển khai phần còn lại của kế hoạch. Thay vào đó, họ làm lại những tính năng điên rồ khiến nền tảng này trở thành sản phẩm kém hoàn thiện so với hình dung của chúng tôi".

Được biết, X đang nỗ lực đảm bảo giấy phép chuyển tiền trên khắp Hoa Kỳ. Theo Hệ thống cấp phép thế chấp toàn quốc, công ty đã có giấy phép chuyển tiền hoặc dịch vụ tiền tệ ở 9 tiểu bang.

Mong muốn mở rộng sang mảng tài chính của X là hoàn toàn phù hợp với tham vọng đã đặt ra trước đó của Elon Musk là biến X thành “ứng dụng tất cả trong một”, đã được công bố khi ông đổi thương hiệu cho nền tảng này vào tháng 7.

Ông Musk mới đây cũng đã tuyên bố muốn X trở thành một ứng dụng hẹn hò cho các cặp đôi.

Theo CNBC, The Verge