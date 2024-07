DOJI trúng thầu dự án thương mại, dịch vụ, nhà ở 4.600 tỷ đồng ở Huế

Với việc đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính - thương mại - kỹ thuật, kinh nghiệm, DOJI đã vượt Coteccons trúng thầu dự án Đô thị mới An Vân Dương, TP Huế.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định số 1759/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở các khu đất có ký hiệu OTM4, OTM6, LK16, LK17, CC12, CX2 tại nút giao vòng xuyến Võ Nguyên Giáp – Tố Hữu, thuộc Khu A – Đô thị mới An Vân Dương, địa bàn phường An Đông và phường Xuân Phú, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI – Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJILAND với việc đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính – thương mại - kỹ thuật, kinh nghiệm đã được lựa chọn là nhà thầu thực hiện dự án trọng điểm này.

Mục tiêu của dự án là hình thành Trung tâm thương mại - dịch vụ và khu ở cao cấp tại khu vực trung tâm Khu A - Đô thị mới An Vân Dương nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân và nhu cầu mua sắm, lưu trú cho khách du lịch khi đến Huế. Đồng thời, dự án sẽ góp phần tạo động lực cho tỉnh Thừa Thiên Huế sớm đạt được mục tiêu trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

Quy hoạch Khu đô thị An Vân Dương, TP Huế. Ảnh: Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quy mô của dự án có diện tích đất sử dụng khoảng 182.601 m2. Công suất thiết kế xây dựng tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở với dân số dự án khoảng 9.000 người.

Sản phẩm dịch vụ cung cấp gồm: Tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ, căn hộ cao cấp và văn phòng cho thuê; nhà ở liền kề được xây dựng đồng bộ (tối thiểu xây thô hoàn thiện kiến trúc mặt ngoài).

Nhà đầu tư trúng thầu phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Dự kiến tổng chi phí thực hiện dự án khoảng hơn 4.600 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất).

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hiện là một trong những tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực vàng bạc đá quý, Top 5 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Vốn hoạt động chính trong lĩnh vực vàng bạc, đá quý, DOJI đã lấn sân sang lĩnh vực bất động sản từ năm 2014.

Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJILAND là công ty con thành viên của Tập đoàn DOJI hoạt động trong lĩnh vực kim địa ốc – bất động sản nghệ thuật kim hoàn.

DOJILAND hiện đang phát triển nhiều công trình bất động sản tại các tỉnh thành trên cả nước như: Dự án Golden Crown (Hải Phòng), dự án Diamond Crown (Hải Phòng), dự án The Sapphire Mansions (Hạ Long, Quảng Ninh), dự án Khu đô thị hạng A The Sapphire Residence (Hạ Long, Quảng Ninh); dự án căn hộ nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế Best Western Premier Sapphire (Hạ Long, Quảng Ninh); dự án đầu tư Khu Đô thị mới Nam Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Trước đó, tại thời điểm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế mời thầu dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở Võ Nguyên Giáp – Tố Hữu, Liên danh Tập đoàn DOJI - DOJILAND - BLUE STAR và Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Unicons là 2 nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng được yêu cầu sơ bộ về năng lực.