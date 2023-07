CTCP Thế giới số (Digiworld – Mã CK: DGW) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2023 với doanh thu thuần đạt 4.595,8 tỉ đồng, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, mảng điện thoại di động tiếp tục đóng góp doanh thu lớn nhất cho DGW, đạt mức 2.190 tỉ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ quý 2/2022. Tuy vậy, theo DGW, so với quý 1/2023, doanh thu của mảng điện thoại di động vẫn tăng 15%, nhờ Xiaomi ra mắt sản phẩm mới.

DGW là một trong những nhà phân phối hàng điện tử lớn nhất Việt Nam, chuyên bán buôn các thiết bị công nghệ, trong đó có các sản phẩm của Xiaomi và Apple. Công ty này cũng là đối tác quen của 2 ông lớn hàng đầu trong mảng bán lẻ: Thế Giới Di Động (Mã CK: MWG) và FPT Retail (Mã CK: FRT).

Tháng trước, trong cuộc họp trực tuyến với chuyên tích SSI Research, lãnh đạo DGW cho biết, MWG và FRT đều đã chuyển sang mua điện thoại iPhone từ công ty này, thay vì mua trực tiếp từ Apple.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh sức tiêu thụ iPhone yếu, các nhà bán lẻ khó dự báo được nhu cầu. Thông thường, các doanh nghiệp bán lẻ phải đợi 6 tuần mới nhận được sản phẩm nếu mua trực tiếp từ Apple, trong khi nếu mua của DGW, họ có thể nhận được sản phẩm trong vòng 1 tuần. Dù vậy, DGW phải chịu rủi ro hàng tồn kho, đặc biệt là khi các nhà bán lẻ đua giảm giá iPhone.

Tại ngày 30/6/2023, số dư phải thu ngắn hạn giữa DGW và MWG tăng gấp 9,3 lần so với đầu năm, đạt 750,1 tỉ đồng. Tương tự, DGW cũng ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn với FRT tăng gấp 16 lần so với đầu năm, ở mức 215,4 tỉ đồng. Ở hướng ngược lại, số dư hàng tồn kho của DGW lại giảm tới 20,3% so với đầu năm, đạt 2.592,9 tỉ đồng.

Bên cạnh việc phân phối các thiết bị công nghệ, DGW còn mở rộng hoạt động kinh doanh sang các nhóm ngành có lợi nhuận cao hơn, gồm: thiết bị gia dụng và đồ uống.

Cuối năm ngoái, DGW bắt đầu phân phối đồ gia dụng Whirlpool và Joyoung. Đến tháng 12/2022, ông lớn bán lẻ này đã trở thành nhà phân phối độc quyền bia ABInBev. Trong quý 1/2023, DGW tiếp tục ký hợp đồng phân phối mới cho thiết bị gia dụng Westinghouse và đồ uống Lotte Chilsung.

Trong quý 2/2023, doanh thu mảng thiết bị gia dụng và hàng tiêu dùng của DGW lần lượt đạt 166 tỉ đồng và 170 tỉ đồng, tương ứng tăng 54% và 83% so với cùng kỳ năm trước.

Ở một chi tiết khác, chi phí bán hàng trong quý 2/2023 của Digiworld tăng gấp đôi so với cùng kỳ lên 241,6 tỉ đồng. Trong đó, phần lớn là chi phí liên quan đến hoạt động quảng cáo, khuyến mãi, hỗ trợ bán hàng, ở mức 180,4 tỉ đồng – cao gấp 2,6 lần so với quý 1/2023 và gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc quý 2/2023, lợi nhuận sau thuế của DGW đạt 87,1 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 136,9 tỉ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm 39,3% so với cùng kỳ xuống còn 83 tỉ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của DGW lần lượt đạt 8.555,7 tỉ đồng và 169 tỉ đồng, tương ứng mức giảm lần lượt 28,2% và 51,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Với kết quả trên, DGW đã hoàn thành 43% kế hoạch doanh thu và 41% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm 2023.

Trên bảng cân đối, tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của DGW đạt 6.559,6 tỉ đồng, tăng 3,2% so với đầu năm. Đáng chú ý, lượng tiền và tương đương tiền của DGW cũng tăng 135,6 tỉ đồng so với đầu năm, đạt mức 963,3 tỉ đồng, chiếm 14,6% tổng tài sản.

Tính đến cuối quý 2/2023, nợ phải trả của Digiworld đạt 4.006,7 tỉ đồng, tăng 1,9% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 2.125 tỉ đồng, chiếm 32,3% tổng nguồn vốn./.