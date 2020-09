Đầu tư gần 100 tỷ đồng xây dựng Data center đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn Uptime Tier3

HTC – ITC vừa ra mắt trung tâm dữ liệu Eco Data Center (ecoDC). Sau 1 năm thiết kế và xây dựng, ecoDC đã hoàn thiện các hạng mục đánh giá tiêu chuẩn, dự kiến đưa vào vận hành từ tháng 11/2020.

Hiện tại, hệ thống đã hoàn thiện gồm 6 POD (một kiểu thiết kế trung tâm dữ liệu dạng hộp) với tổng 150 rack (tủ mạng) đã qua kiểm tra, giám sát an toàn.

Hệ thống tản nhiệt cho server được thiết kế đan xen, nhằm tối ưu hóa hiệu suất.

Đại diện HTC – ITC cho biết về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho trung tâm dữ liệu, ecoDC đã xây dựng hệ thống quản lý an toàn thông tin đạt chứng chỉ quốc tế. Hệ thống sẽ cung cấp các giải pháp an toàn thông tin như chống DDOS, firewall, trung tâm an toàn thông tin (SOC) và các giải pháp bảo mật riêng cho từng khách hàng. Dự kiến sau khi vận hành ổn định, trung tâm sẽ đầu tư cho hệ thống bảo mật thông tin chuyên biệt để áp dụng cho nhóm khách hàng ngành tài chính - ngân hàng.

Qua quá trình kiểm tra, đánh giá của các chuyên gia quốc tế, ecoDC được công nhận là Data center đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn Uptime Tier-3 cả về thiết kế và xây dựng, đáp ứng 52 tiêu chí khác nhau về cơ sở hạ tầng và thiết kế hệ thống lưu trữ dữ liệu. Tiêu chuẩn này dựa trên đánh giá của Uptime Institute – tổ chức uy tín của Mỹ đưa ra các chuẩn “Tier” trong thiết kế, xây dựng, vận hành, quản lý, bảo mật và chất lượng dịch vụ của các Data center trên toàn cầu.