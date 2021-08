Đà Nẵng xem xét cho shipper hoạt động trở lại từ ngày 21/8

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, hiện nay, các đơn đặt hàng lương thực, thực phẩm của người dân rất cao nên các tổ dân phố không thể đáp ứng kịp. Vì vậy, từ ngày mai (21/8), TP Đà Nẵng sẽ cho đội ngũ shipper hoạt động trở lại, ưu tiên những người đã tiêm vaccine. Để thực hiện vận chuyển, shipper phải mang đồ bảo hộ, test SARS-CoV-2 và giám sát dịch tễ hằng ngày.

Cũng tại buổi làm việc, Bí thư Đà Nẵng cho biết, TP đang xây dựng kịch bản mới về cung ứng hàng hóa cho người dân trên địa bàn trong thời gian tới. Riêng đối với ban điều hành ở các khu dân cư, cần tập trung vào các đối tượng khó khăn hơn, đối tượng không liên hệ được với shipper để hỗ trợ cho dân.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, dự kiến Công an TP sẽ xem xét cấp giấy đi đường cho khoảng 1.000 shipper là nhân viên của các nhà cung ứng thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ người dân. Lực lượng công an sẽ phối hợp với các đơn vị để giám sát đội ngũ shipper hoạt động đúng nhiệm vụ.