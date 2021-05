Đà Nẵng: Tài xế xe Chín Nghĩa chống đối lệnh kiểm tra, tông chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19

Cụ thể, vào chiều tối ngày 28/5, lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19 trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) ra hiệu lệnh dừng xe khách mang BKS 76B-010.22 (nhà xe Chín Nghĩa) để kiểm tra hành trình di chuyển của phương tiện và đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với những người trên xe thì lái xe có thái độ chống đối, bất hợp tác.

Qua kiểm tra sơ bộ, lái xe không cung cấp giấy tờ về địa điểm xe đi và đến, không đưa hết hành khách xuống để kiểm tra y tế.

Để đảm bảo công tác phòng dịch và khai báo y tế, lực lượng cảnh sát giao thông đã lên xe kiểm tra, yêu cầu những hành khách còn lại xuống xe để đo thân nhiệt, khai báo y tế theo quy định. Tuy nhiên, trong lúc lực lượng CSGT làm nhiệm vụ thì tài xế xe khách đã bất ngờ đóng cửa lên xuống, nhốt cảnh sát giao thông trên xe, đồng thời nổ máy cho xe lùi với tốc độ cao nhằm di chuyển khỏi chốt kiểm dịch.

Nghiêm trọng hơn, tài xế đã cho xe tông vào lán của chốt kiểm dịch khiến nhiều người hoảng sợ. Lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu tài xế tuân thủ hiệu lệnh, dừng xe, nhưng tài xế và phụ xe không hợp tác mà chửi bới, chống đối, nhổ nước bọt vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Sự việc đến 21h cùng ngày mới được giải quyết xong khi lực lượng công an địa phương được huy động và tài xế được khống chế, áp giải về Công an xã Hoà Phước để làm rõ hành vi. Tại cơ quan công an, tài xế khai nhận tên Nguyễn Quốc Tuấn (32 tuổi, trú Ngọc Thạch, Tịnh An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo Đại tá Phan Ngọc Truyền, vụ việc đã được báo cáo lên Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và chuyển hồ sơ sang Công an huyện Hoà Vang xử lý nghiêm theo quy định.