Đà Nẵng sơ tán hơn 2.500 người trước nguy cơ mưa lũ diễn biến phức tạp

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) TP Đà Nẵng vừa cho biết, tính đến 7h ngày 11/10, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên thành bão số 6 (bão LINFA).

Hồi 4h giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, cách Quảng Nam khoảng 240km, cách Quảng Ngãi khoảng 180km, cách Bình Định khoảng 170km. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Đến 16h ngày 11/10, vị trí tâm bão ở trên đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Áp thấp nhiệt đới cùng thời tiết cực đoan khiến trên địa bàn có mưa vừa đến mưa to, nhiều khu vực mưa rất to. Dự báo, từ nay đến ngày 13/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa rất to, có nơi đặc biệt to với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam từ 500-700mm.

Mưa lớn khiến mực nước trên sông Vu Gia đang xuống chậm, các sông thuộc TP Đà Nẵng đang dao động ở mức dưới báo động BĐ2. Mực nước lúc 4h00 ngày 11/10 trên một số sông như sau: Tại Quảng Nam: sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 8,77m- dưới BĐ3: 0,23m; Sông Cẩm Lệ tại Cẩm Lệ: 1,94m- dưới BĐ2: 0,06m. Dự báo: Trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tiếp tục xuống chậm, lũ trên sông Cẩm Lệ tại Cẩm Lệ dao động trên BĐ2.

Người dân Đà Nẵng oằn mình chống chọi với mưa lũ, ngập lụt

Để ứng phó với tình hình mưa bão Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP đã thông báo cho tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền trên biển và nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ tối ngày 6/10.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 4 tàu bị nạn gồm có các tàu ĐNa 91066-TS, ĐNa 30873-TS, ĐNa 07070-TS, ĐNa 90988-TS. Đến tối ngày 9/10, đã cứu được 6 thuyền viên của 03 tàu ĐNa 91066-TS, ĐNa 30873-TS, ĐNa 07070-TS.

Hiện nay, tiếp tục tổ chức tìm kiếm cứu nạn tàu ĐNa 90988-TS. Hiện còn 8 tàu/79 lao động đang hoạt động trên biển (Khu vực QĐ Hoàng Sa: 03 tàu/32 lao động; ven biển Huế - Đà Nẵng: 04 tàu/37 lao động; ven biển Bình Thuận: 1 tàu/10 lao động), các phương tiện đã nắm được thông tin về thời tiết nguy hiểm để chủ động phòng tránh.

Mưa lũ khiến nhiều khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng bị ngập lụt, các lực lượng đã sơ tán 754 hộ dân cùng 2.567 người (trong đó, huyện Hòa Vang sơ tán 752 hộ với 2.558 người, quận Cẩm Lệ sơ tán 2 hộ với 9 người).

Lực lượng cứu nạn hàng hải cứu hộ ngư dân bị chìm tàu trên biển vào bờ

Về ngập lụt, đã có 9/11 xã (61 thôn, 4.597 hộ) của huyện Hòa Vang bị ngập lũ, nhiều khu vực bị ngập sâu. Mưa lũ khiến 3 người bị mất tích (Hòa Khương 1 người, và 2 người của tàu ĐNa 90988-TS bị mất tích trên biển) và 1 người bị thương. Mưa kèm gió lớn khiến 3 nhà dân bị tốc mái (ở Bình Kỳ, Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), 1 nhà bị sụp mái hiên.

Mưa lũ khiến 79,85 ha rau, màu bị ngập úng: 79,85 ha (Quận Liên Chiểu: 04 ha; quận Ngũ Hành Sơn: 15ha; quận Cẩm Lệ: 9,5ha; huyện Hòa Vang: 51,35ha) cùng nhiều diện tích canh tác hoa tết bị hư hỏng; 24,73 ha nuôi trồng thủy sản bị cuối trôi.