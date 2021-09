Đà Nẵng sẽ nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 từ ngày 1/10

Sáng ngày 24/9, tại hội nghị Đối thoại với doanh nghiệp, ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, TP đã có dự thảo lộ trình mở lại các hoạt động kinh tế, xã hội và dự kiến sẽ mở lại các hoạt động, áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19/CT-TTg từ ngày 1/10.

Cũng theo ông Minh, lộ trình nới lỏng giãn cách xã hội được dựa trên cơ sở dự thảo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về thích ứng an toàn với dịch. Hiện tại, Đà Nẵng đã đáp ứng được các chỉ số phòng, chống dịch và triển khai các hoạt động kinh tế, xã hội theo cấp độ 1, bình thường mới.

“Dự kiến, Đà Nẵng sẽ áp dụng biện pháp phòng, chống dịch và triển khai các hoạt động kinh tế, xã hội theo cấp độ 2 theo Chỉ thị 19 từ ngày 1/10 đến ngày 15/10. Khoảng thời gian này nhằm để đảm bảo đủ thời gian tạo kháng thể đối với người dân đã tiêm mũi 1, sau đó sẽ chuyển sang áp dụng cấp độ 1, trạng thái bình thường mới khi hướng dẫn được ban hành chính thức" - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thông tin.

Theo Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trong trường hợp diễn biến dịch COVID-19 xấu hơn so với dự kiến, tùy vào đánh giá mức độ nguy cơ, Đà Nẵng sẽ chuyển sang áp dụng trạng thái phòng chống dịch ở cấp độ cao hơn, theo từng khu vực và phù hợp với tình hình thực tế.

Dự thảo kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới đặt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 là ưu tiên hàng đầu, bảo vệ sức khoẻ và an toàn tính mạng của người dân.

"Trong trạng thái bình thường mới, Đà Nẵng sẽ thực hiện mục tiêu kép, tập trung phục hồi kinh tế, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội gắn với phòng, chống dịch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, quán triệt phương châm “An toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”. Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân ủng hộ quan điểm, chủ trương của TP, nỗ lực thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch mà Đà Nẵng đang áp dụng"- ông Minh cho hay.

Cũng theo ông Minh, Đà Nẵng tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp điều tra, truy vết, khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm, điều trị, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào TP để kiểm soát phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong trên nguyên tắc “khoanh vùng, cách ly diện hẹp, xét nghiệm, sàng lọc diện rộng”.

Đà Nẵng phấn đấu đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine cho toàn dân. Dự kiến đến cuối tháng 9/2021 đạt 95% người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1, cuối tháng 10 đạt 100% người tiêm mũi 1 và 22,1% mũi 2. Đến cuối năm 2021, TP cơ bản hoàn thành tiêm vaccine mũi 2 cho người trên 18 tuổi.