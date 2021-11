Đà Nẵng nâng cấp độ dịch COVID-19 tại 2 phường ở quận Sơn Trà

Khu vực phong toả phòng dịch trên địa bàn phường An Hải Bắc được giới hạn từ phía Bắc đường dẫn cầu Sông Hàn và mép phía Tây đường Ngô Quyền đến giáp ranh phường Nại Hiên Đông; cấp độ áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tương ứng với cấp độ 3 (vùng cam) trên địa bàn phường.

Đối với phường Nại Hiên Đông áp dụng phong toả bằng rào chắn, thiết lập chốt trên toàn địa bàn phường để kiểm soát việc đi lại. Người dân có thể ra, vào địa bàn phường qua các chốt mở tại một số nút giao thông và mang theo giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc giấy chứng nhận đã điều trị khỏi bệnh COVID-19.

UBND TP Đà Nẵng giao UBND quận Sơn Trà tổ chức điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại 2 phường An Hải Bắc và phường Nại Hiên Đông tại địa phương, đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Người dân ở vùng cấp độ 3 (vùng cam), phải thực hiện nghiêm quy định 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách Không tập trung - Khai báo y tế); Khi đi đến vùng cấp độ 1,2 (vùng xanh, vùng vàng) phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc có giấy chứng nhận đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương có người đến/về từ vùng cam chịu trách nhiệm kiểm tra các điều kiện về an toàn phòng, chống dịch.

Người dân không được đi đến vùng cấp độ 4 (vùng đỏ), khu vực phong tỏa y tế (trừ các trường hợp đặc biệt theo quy định đối với vùng đỏ và phải được chính quyền địa phương đó chấp thuận).

Khi tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao,… trong nhà và ngoài trời thì phải đảm bảo điều kiện đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng.

Các hoạt động tập trung trong nhà không quá 20 người, hoạt động ngoài trời tập trung không quá 50 người tại cùng 1 thời điểm, phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch, 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng.

Đặc biệt, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu quận Sơn Trà chỉ đạo, giám sát các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống chỉ được phép bán hàng mang về, không được phục vụ khách tại chỗ; chợ truyền thống trên địa bàn 2 phường này chỉ được bố trí luân phiên tối đa 50% số lượng gian hàng/quầy hàng; có vách ngăn giữa người bán, người mua và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.