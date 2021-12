Đà Nẵng hướng đến du lịch golf và sản phẩm du lịch cao cấp

Nhận định trên được các chuyên gia, nhà quản lý đưa ra trong chương trình "Xúc tiến du lịch golf Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam năm 2022" do Sở Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức.

Định vị sản phẩm du lịch cao cấp ở miền Trung

Thông qua hình thức trực tuyến, chương trình xúc tiến du lịch golf Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam năm 2022, do Sở Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức đã thu hút sự quan tâm, phân tích của đại diện các doanh nghiệp; các hiệp hội golf, lữ hành; các tổ chức phân tích thị trường…

Cung cấp thông tin về du lịch golf ở Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung năm 2022 trong bối cảnh COVID-19, ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng – cho biết, với lợi thế hạ tầng lưu trú hiện đại cùng với hệ thống các sân golf đẳng cấp thế giới do các tay golf huyền thoại thiết kế trong bộ sưu tập Signature Collection, Đà Nẵng và các địa phương miền Trung có nhiều lợi thế trong việc phát triển du lịch golf tầm khu vực và thế giới.

Không những vậy, với những diễn biến của dịch COVID-19 gây ra, hành vi và nhu cầu sản phẩm du lịch của du khách đang thay đổi và hướng đến sản phẩm du lịch xanh, cao cấp và an toàn.

“Trong bối cảnh “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, du lịch golf nói riêng và các loại hình du lịch chất lượng cao gắn với thể thao – nghỉ dưỡng – chăm sóc sức khỏe đang là xu hướng du lịch mới được du khách lựa chọn. Nắm bắt xu hướng và cơ hội này, ngành du lịch TP Đà Nẵng phối hợp cùng các địa phương duyên hải miền Trung đẩy mạnh xúc tiến thu hút du khách golf trong năm 2022 và các năm tiếp theo” – ông Bình chia sẻ.

Cũng theo ông Bình, với những định hướng này, Đà Nẵng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các chương trình xúc tiến du lịch cũng như các chính sách để tạo điều kiện tốt nhất cho sản phẩm du lịch này phát triển, góp phần thúc đẩy phục hồi ngành du lịch.

Bà Nguyễn Thị Hoài An - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Đà Nẵng – cho biết, chương trình xúc tiến du lịch golf đến Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam năm 2022 sẽ tiếp nối chuỗi hoạt động xúc tiến du lịch golf miền Trung năm 2021 để chuẩn bị và thúc đẩy phục hồi du lịch với tinh thần thích ứng mạnh mẽ, sáng tạo và kết nối.

“Để xúc tiến du lịch golf và tạo thuận lợi trong việc liên kết với các bên liên quan, chúng tôi đang đề xuất kế hoạch xúc tiến golf định kỳ thường niên từ năm 2022 gồm Giải golf Danang FantastiCity Open vào tháng 4, famtrip và media trip về golf vào tháng 7”- bà Hoài An chia sẻ.

Cơ hội lớn lừ du lịch golf

Ông Phạm Thành Trí – Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội du lịch golf Việt Nam – cho rằng, cơ hội của du lịch golf Việt Nam thông qua mối quan hệ kinh tế và văn hóa với hai thị trường golf hàng đầu châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, để tăng trưởng du lịch golf Việt Nam, ông Trí đề xuất chính phủ cần có chính sách thuế tốt hơn về golf, nâng cao vai trò của lữ hành đối với du lịch golf, đa dạng hóa sản phẩm golf cũng như đẩy mạnh truyền thông quảng bá.

“Không chỉ có cơ hội thị trường lớn, du lịch golf Việt Nam đang có những lợi thế truyền thông khi được Việt Nam được bình chọn là Điểm đến golf tốt nhất châu Á và thế giới trong các năm 2019 và 2021. Trong năm tới, Hiệp hội Golf Việt Nam đề xuất tổ chức Lễ trao giải World Golf Awards 2022 tại Đà Nẵng để quảng bá điểm đến golf mới nổi này" - ông Trí chia sẻ.

Đi sâu vào thị hiếu khách golf của thị trường du khách Hàn Quốc, ông Phạm Khắc Tuyên - Bí thư Thứ nhất phụ trách Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc – cho biết, Việt Nam là điểm đến golf mà khách Hàn Quốc mong muốn trải nghiệm, nhất là vào mùa đông khi Hàn Quốc không có nhiều điểm đánh golf thuận lợi trong thời điểm này.

“Chúng ta nên tổ chức một chương trình quảng bá golf xuyên suốt Việt Nam với miền Trung là điểm nhấn, đặc biệt cần có sự tham gia của người nổi tiếng để tạo tiếng vang đối với thị trường. Quan trọng hơn, Việt Nam cần tạo dựng văn hóa golf theo chuẩn mực quốc tế”- ông Tuyên phân tích.

Cơ hội thị trường từ phân khúc tiềm năng

Còn theo ông Eric Lynge - Giám đốc Sports Marketing Survey – tiềm năng tăng trưởng của du lịch golf thế giới nói chung và châu Á nói riêng được ghi nhận qua báo cáo khảo sát được xuất bản vào tháng 9/2021 của Sports Marketing Survey. Khảo sát được tiến hành đối với 9 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á trong năm 2021 về hành vi đánh golf thời COVID-19 và doanh nghiệp đã tiếp nhậnk hơn 10,000 phản hồi cho thấy sự quan tâm của thị trường đối với sản phẩm này.

“Kết quả khảo sát cho thấy hơn 50% du khách châu Á đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ golf. Đa số kế hoạch kỳ nghỉ golf là chuyến đi trong nước do những quy định hiện hành hạn chế đi lại giữa các quốc gia, tuy nhiên kết quả này cũng dự báo tiềm năng tăng trưởng của du lịch golf trong thời gian tới. Không những vậy, du lịch golf có sức mua gấp từ 6 đến 8 lần so với các loại hình du lịch thuần túy và với những diễn biến của dịch COVID-19 cho thấy mức độ chi tiêu dự kiến của du khách golf cao hơn so với trước đây”– ông Eric Lynge cho hay.

Cũng theo ông Eric, khoảng một nửa số người chơi golf ở Phillipines, Singapore và Hàn Quốc cho biết sẽ chi tiêu cho golf nhiều hơn trong vòng một năm tới. Đáng chú ý là sự gia tăng số lượng người mới bắt đầu chơi golf ở hầu hết các thị trường được khảo sát.

Về giải pháp phát triển golf cho điểm đến Việt Nam, ông Eric nhấn mạnh: “Việc phân khúc thị trường dựa trên hiểu biết về thị trường khách cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua. Việc phân khúc tốt thị trường golf cũng sẽ giúp các nhà quản lý đa dạng hóa các sản phẩm golf của điểm đến và Đà Nẵng đang sở hữu phân khúc tiềm năng của một điểm đến golf mới với dịch vụ đi kèm đa dạng và giá cả cạnh tranh”.