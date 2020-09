Cứu Huawei, TikTok: Trung Quốc đề xuất sáng kiến bảo mật dữ liệu

Với tên gọi “Sáng kiến toàn cầu về An ninh Dữ liệu”, Trung Quốc mong muốn tất cả các quốc gia giải quyết vấn đề bảo mật dữ liệu một cách “toàn diện, khách quan và dựa trên bằng chứng”.

Sáng kiến của Bắc Kinh muốn các quốc gia phản đối hành động “giám sát hàng loạt chống lại các quốc gia khác” đồng thời kêu gọi các công ty công nghệ không cài cái gọi là “cửa hậu” trong các sản phẩm và dịch vụ của mình để thu thập dữ liệu người dùng, kiểm soát hoặc thao túng hệ thống và thiết bị của người dùng một cách bất hợp pháp.

Được biết, tác giả của sáng kiến này là Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc - ông Vương Nghị.

“Các quy định bảo mật dữ liệu toàn cầu phản ánh nguyện vọng của tất cả quốc gia và tôn trọng lợi ích của tất cả các bên cần được thiết lập dựa trên cơ sở tất cả các bên tham gia. Một số quốc gia riêng lẻ đang theo đuổi mạnh mẽ chủ nghĩa đơn phương, vấy nước bẩn vào nước khác với cái cớ "sạch sẽ" và tiến hành các cuộc săn lùng toàn cầu nhằm vào các công ty hàng đầu của các quốc gia khác với lý do an ninh. Đây là hành động bắt nạt trắng trợn, cần phải bị phản đối và bác bỏ" - ông Vương Nghị cho biết.

Reuters cho biết nhiều nhà ngoại giao Trung Quốc đã tiếp cận một số chính phủ nước ngoài nhằm tìm kiếm sự ủng hộ đối với sáng kiến mới này.

Hàng loạt công ty công nghệ, ứng dụng Trung Quốc bị Mỹ cấm cửa, trong đó có Huawei, ZTE, TikTok, WeChat,... (Ảnh: Nikkei Asian Review)

Thời gian gần đây, chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thắt chặt các hạn chế đối với các công ty Trung Quốc với lý do lo ngại an ninh quốc gia. Washington cũng triển khai sáng kiến “Mạng sạch” nhằm loại trừ các công ty công nghệ Trung Quốc bị xem là mối đe dọa đến an ninh quốc gia.



Mỹ đã cấm xuất khẩu linh kiện và thiết bị cho Huawei, cũng như có kế hoạch cấm TikTok hoạt động ở Mỹ trong tháng này nếu công ty mẹ ByteDance không bán chi nhánh tại Mỹ của dịch vụ này.

Đáng chú ý, vào hôm 7/9/2020, ông Trump còn nêu ý tưởng tách biệt hai nền kinh tế Mỹ - Trung bởi ông cho rằng Mỹ sẽ không bị mất tiền nếu hai nền kinh tế lớn nhất thế giới không còn có mối quan hệ kinh doanh với nhau.

Theo Reuters