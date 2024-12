Lần đầu trên thế giới phát triển phác đồ điều trị dự phòng bằng thuốc Levofloxacin trong 6 tháng

Ngày 19/12, cộng đồng khoa học quốc tế ghi nhận bước tiến quan trọng trong phòng chống lao kháng đa thuốc với việc công bố nghiên cứu VQUIN với 2 bài báo trên tạp chí y khoa hàng đầu thế giới là The New England Journal of Medicine (NEJM).

Đây là kết quả của sự hợp tác giữa các nhà khoa học từ Đại học Sydney và các bác sĩ chuyên ngành lao Việt Nam, trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu đã từng vinh dự nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ, do Quỹ Nghiên cứu Y tế và Y khoa Quốc gia Úc (NHMRC) tài trợ.

Các nhà khoa học trong nhóm nghiên cứu

Nghiên cứu VQUIN được thực hiện tại Việt Nam, do Viện Đại học Sydney Việt Nam, Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock và Chương trình Chống lao Quốc gia Việt Nam tại 10 tỉnh thành từ Bắc vào Nam tiến hành, đã cung cấp những thông tin quan trọng về hiệu quả của chiến lược điều trị dự phòng.

Lần đầu tiên trên thế giới, nghiên cứu VQUIN đã phát triển phác đồ điều trị dự phòng bằng thuốc Levofloxacin trong 6 tháng cho những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân lao kháng đa thuốc.

Phương pháp điều trị này không chỉ đơn giản, an toàn và dễ tiếp cận, mà còn mang ý nghĩa đột phá trong việc phòng ngừa lao kháng đa thuốc, một trong những thách thức y tế lớn nhất toàn cầu. Phác đồ này có thể được áp dụng tại các quốc gia có tỷ lệ lao kháng thuốc cao, góp phần thúc đẩy mục tiêu toàn cầu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030.

“Phát hiện này đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến chống lại lao kháng đa thuốc trên toàn cầu. Phương thức điều trị mới sẽ giúp các quốc gia có tỷ lệ lao đa kháng cao triển khai biện pháp phòng ngừa hiệu quả hơn,” – GS Greg Fox, nghiên cứu viên chính quốc tế của nghiên cứu VQUIN, chia sẻ.

Hai công bố đăng trên The New England Journal of Medicine (NEJM)

Kết quả từ nghiên cứu VQUIN đã mang lại hy vọng cho hàng triệu người có nguy cơ mắc bệnh lao kháng thuốc.

“Nghiên cứu này là minh chứng rõ ràng về tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề y tế toàn cầu. Phương thức điều trị này sẽ không chỉ mang lại hy vọng cho người dân Việt Nam, mà còn tạo ra tác động tích cực cho toàn thế giới,” – PGS Nguyễn Viết Nhung, nghiên cứu viên chính của nghiên cứu VQUIN tại Việt Nam, cho biết.

Phác đồ điều trị mà nghiên cứu VQUIN tìm ra đã được WHO đưa vào hướng dẫn phòng ngừa lao kháng đa thuốc toàn cầu trong tháng 9/2024, mở ra cơ hội cho các quốc gia áp dụng phương pháp này để giảm tỷ lệ mắc và tử vong do lao đa kháng.