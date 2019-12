Công ty bảo mật Fortinet mua lại CyberSponse

Fortinet - công ty chuyên về về các giải pháp an ninh mạng được tích hợp và tự động hóa trên phạm vi rộng vừa cho hay đã hoàn tất việc mua lại CyberSponse, nhà cung cấp nền tảng điều phối, tự động hóa và phản ứng an ninh (Security Orchestration, Automation and Response - SOAR) có trụ sở tại Arlington, Virginia, Mỹ.