Cộng đồng lên án trang phục Thái hậu Dương Vân Nga “giống thời Mãn Thanh”?

“Quỳnh hoa nhất dạ” là phim điện ảnh sẽ khởi quay đầu năm 2021, thời gian được kỳ vọng là dịch bệnh COVID-19 đã có thể được kiểm soát. Tác phẩm lấy cảm hứng từ cuộc đời Thái hậu Dương Vân Nga, thuộc thể loại dã sử, kỳ ảo. Đây là một thể loại phim không hề dễ sản xuất, nhất là ở những nước còn chưa có cái gọi là “nền công nghiệp điện ảnh”. Cho nên điểm cộng cho đoàn làm phim là đã dám “xông vào” địa hạt khó khăn này.



Phượng bào mà Thái hậu Dương Vân Nga mặc trong phim này được đoàn làm phim chia sẻ nặng tới 9,5 kg, gồm 5 lớp áo giao lĩnh lớn, nhỏ từ trong ra ngoài (còn gọi là trường lĩnh); 2 lớp váy; tà áo kéo từ trái qua phải với hàng nút sao gắn giữa ngực. Dáng áo thụng và tay áo dài rộng là một chuẩn mực để thể hiện vị trí tôn quý của người mặc trong xã hội thời bấy giờ.

Đáng tiếc là đoàn làm phim đã vấp phải điểm trừ ngay khi những hình ảnh tạo hình nhân vật Thái hậu Dương Vân Nga do Thanh Hằng thủ vai được phía nhà sản xuất đăng tải lên các kênh truyền thông online.

Lớp áo giao lĩnh của bộ trang phục được khen ngợi vì thuần Việt và đẹp (Ảnh: ĐPCC)

Nhưng sau khi mặc thêm áo ngoài vào thì lại bị cộng đồng chê là ảnh hưởng trang phục Mãn Thanh



Những hình ảnh này đã lập tức làm “nóng” lên nhiều ý kiến trái chiều trên các diễn đàn về cổ phong Việt, sử Việt. Một số cho rằng trang phục này ảnh hưởng trang phục triều Mãn Thanh, nhất là dáng áo, kiểu nút áo và điều đó rất khó có thể chấp nhận, cho dù thể loại phim là dã sử.

Nhà thiết kế Thủy Nguyễn, Giám đốc sáng tạo của dự án cho biết cô cùng ê-kíp mất 6 tháng kỳ công để tạo ra bộ phượng bào khoác lên người nữ diễn viên Thanh Hằng như công chúng đã thấy.

Thủy Nguyễn cho rằng cô đã nghiên cứu qua nhiều tư liệu lịch sử kết hợp với yêu cầu của đạo diễn về nhân vật, thêm vào một chút sáng tạo của bản thân. Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận gặp khá nhiều áp lực khi phải thiết kế trang phục cho một nhân vật lịch sử, lại là người ở vị trí mẫu nghi thiên hạ.

Đáng tiếc là trang phục bị cộng đồng lên án, chỉ trích "giống thời Mãn Thanh" (Ảnh: ĐPCC)

“Quỳnh hoa nhất dạ” khắc họa nhiều cột mốc quan trọng trong cuộc đời Thái hậu Dương Vân Nga, chắc chắn không thể tránh khỏi số đông công chúng và giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng cho tác phẩm nói chung, trong đó có phần phục trang.

Vẫn biết rằng phim dã sử, cổ trang là đã tiêu tốn không ít chi phí, nhưng khi phát hiện có chi tiết thiếu sót thì đoàn phim nên chỉnh sửa cho phù hợp. Bởi sau khi đã hoàn thành phim rồi mà vẫn còn để lại những hạt sạn to đùng, kiểu như Nhã Phương cầm đàn ngược trong phim "Trạng Quỳnh" hoặc Thanh Hằng mặc trang phục Mãn thanh trong phim về Thái hậu Dương Vân Nga chỉ thể hiện rằng thực tế là chúng ta vẫn còn quá non tay trong kỹ thuật làm phim về đề tài lịch sử, dã sử, cổ trang. Hoặc nói khác đi, một bộ phim lịch sử, dã sử, cổ trang “made in Vietnam” vẫn là giấc mơ ngoài tầm với.