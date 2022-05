Cô giáo ở Đà Nẵng tư vấn học sinh không thi vào lớp 10: Phụ huynh nói gì?

VietTimes – Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã mời ông Nguyễn Thanh Tùng – nghệ danh: Sơn Tùng M-TP (ngụ quận 7, TP.HCM) đến làm việc liên quan đến MV ca nhạc “There’s no one at all”.