Chuyên gia Dragon Capital: Đừng chỉ nhìn vào lợi nhuận khi mua cổ phiếu BĐS

Chia sẻ tại chương trình “Cổ phiếu bất động sản - đầu tư như thế nào?”, ông Hoàng Văn Thọ - Chuyên gia phân tích ngành bất động sản của Dragon Capital – cho rằng thị trường bất động sản vẫn đang trong chu kỳ đi lên 10 năm vừa qua.

Tuy nhiên, về cơ bản, vẫn chưa có ‘sóng’ ngành bất động sản trong nửa đầu năm 2021 trên thị trường chứng khoán.

Vị chuyên gia này khuyến nghị nhà đầu tư nên tập trung vào câu chuyện của từng công ty thay vì chờ đợi ‘sóng’ ngành để ‘xuống tiền’. Câu chuyện riêng có thể là tiến độ bán hàng, chu kỳ tăng vốn của từng doanh nghiệp.

Dù thị trường bất động sản cũng đang gặp nhiều khó khăn bởi dịch Covid-19, song lợi nhuận của các công ty bất động sản phụ thuộc nhiều vào việc chuyển nhượng dự án, tiến độ bán hàng từ trước đó.

“Dù gặp khó khăn do các biện pháp giãn cách trong quý 3/2021, tuy nhiên, sẽ có những doanh nghiệp bất động sản báo lãi cao do đã bán hàng từ trước. Sẽ có những doanh nghiệp đã bán hàng từ 1-2 năm trước và đến giờ mới hạch toán. Do đó, có những doanh nghiệp báo lãi tốt nhưng chưa chắc đã bán hàng tốt và ngược lại” – ông Thọ phân tích.

Bên cạnh đó, ông Thọ cũng lưu ý các nhà đầu tư cần đánh giá tốc độ bán hàng của doanh nghiệp bất động sản trong năm nay và năm sau. Nếu doanh nghiệp bán được hàng tốt mà doanh nghiệp chưa tốt thì cổ phiếu chưa chắc sẽ giảm do thị trường thường nhìn về tương lai, từ 6-12 tháng.

Theo ông Vũ Ngọc Quang - chuyên gia phân tích cổ phiếu của Trung tâm phân tích và Tư vấn đầu tư SSI, các doanh nghiệp bất động sản có chu kỳ hạch toán lợi nhuận khác với những nhóm ngành thông thương khác, ghi nhận doanh thu và lợi nhuận khi sản phẩm được bàn giao cho khách hàng.

Mặt khác, cổ phiếu nhóm ngành bất động sản vẫn chưa theo kịp xu hướng thị trường trong nửa đầu năm 2021.

Cụ thể, tính đến ngày 31/7, cổ phiếu nhóm ngân hàng tăng trưởng 34% so với VN- Index, đối với nhóm ngành thép và chứng khoán lần lượt là 57% và 70%, trong khi đó, cổ phiếu bất động sản chỉ tăng khoảng 70%. Tuy nhiên, trong những phiên giao dịch gần đây, nhóm bất động sản đã dần bắt nhịp với thị trường./.