Chuyên gia cao cấp về chính sách công Ngân hàng Thế giới nói về Bộ chỉ số Chuyển đổi số của Việt Nam

Nói về Bộ chỉ số đánh giá mức độ Chuyển đổi số các Bộ, ngành, địa phương, bà Trần Thị Lan Hương nhận xét:

"Bộ Chỉ số về chuyển đổi số quốc gia vừa được Bộ TT&TT ban hành này rất quan trọng, có thể coi là một trong những Bộ chỉ số chuyển đổi số đầu tiên trên thế giới để lo lường mức độ chuyển đổi số của quốc gia".

Bộ chỉ số này gồm rất nhiều các chỉ số thành phần, với nhiều tiêu chí và tương đối phức tạp. Để đo lường hiệu quả, chính phủ cần xác định ưu tiên trong thời gian tới các mục tiêu chuyển đổi số là gì, mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. Xác định xem chỉ số nào là để đo lường mục tiêu ngắn hạn và chỉ số nào đo lường mục tiêu dài hạn".

Tuy nhiên, bà Trần Thị Lan Hương cũng nói rằng hiện nay Bộ chỉ số bao gồm 316 chỉ số đánh giá ở cấp tỉnh và 111 chỉ số ở cấp bộ là con số rất lớn. Ở các quốc gia trên thế giới, khi đo lường các tác động của chương trình cải cách nói chung và chuyển đổi số nói riêng thì họ chỉ tập trung vào khoảng vài chục chỉ số.

"Số lượng chỉ số sẽ quyết định tính khả thi của việc thực hiện Bộ chỉ số. Nó liên quan đến việc phân bổ nguồn lực để thu thập dữ liệu, đánh giá, tổng hợp các thông tin đó", vị chuyên gia về chính sách công của Ngân hàng Thế giới nói.

Theo bà Hương, một điểm mà những người thực hiện Bộ chỉ số cần lưu tâm để triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới là tận dụng các nguồn dữ liệu sẵn có của các bộ ngành cũng như địa phương để không phải lãng phí nguồn lực, vì việc thu thập dữ liệu sẽ mất nhiều thời gian và nguồn lực.

Hiện nay chính phủ và các bộ ngành đã và đang có một số nguồn dữ liệu có thể tận dụng để đánh giá mức độ chuyển đổi số quốc gia trong thời gian tới.

Khi được hỏi rằng liệu quá trình chuyển đổi số của Việt Nam trong đại dịch Covid-19 vừa qua có nhanh hay không để thích ứng với xã hội giãn cách, bà Trần Thị Lan Hương cho rằng việc chính phủ kiểm soát thành công đại dịch Covid-19 trong thời gian qua cũng như ứng dụng công nghệ để kiểm soát đại dịch đã được nhiều quốc gia trên thế giới ghi nhận và ca ngợi. Tuy nhiên, việc đánh giá quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam có nhanh hay không và nhanh so với ai thì đó là câu chuyện mà chính phủ phải xác định mình so với quốc gia nào, hay mình so với bản thân mình.

"Chuyển đổi số là để phục vụ mục tiêu nâng cao tính hiệu quả của chính phủ, nâng cao năng lực điều hành của chính phủ, giúp cho việc cung cấp dịch vụ thông minh hơn, tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Chuyển đổi số giúp tăng cường năng lực cạnh tranh cho Việt Nam, giúp nền kinh tế, xã hội phát triển. Đây chính là mục tiêu mà chính phủ đặt ra và cần phải đo lường dựa trên các tiêu chí trong Bộ chỉ số này", bà Lan Hương nói.