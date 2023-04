Chứng khoán tuần qua: Khối ngoại bán ròng 730 tỉ đồng

Kết thúc tuần giao dịch đầu tiên của tháng 4/2023 (từ ngày 4/4-7/4/2023), chỉ số VN-Index tăng 5,07 điểm (+0,48%) lên 1.074,69 điểm.

Thanh khoản thị trường tăng mạnh với giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn HOSE đạt 13.431 tỉ đồng, tăng 29% so với tuần trước, tăng 47% so với trung bình 5 tuần và 27% so với trung bình 20 tuần trước.

Xét theo mức độ đóng góp, GVR, SSI và MSN là những cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index. Ở chiều ngược lại, VCB, BID, VHM và HPG là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

Trong tuần giao dịch vừa qua, nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán tiếp tục tăng điểm mạnh, kể đến như các mã BSI (+15,5%), VDS (+12,9%), FTS (+7,44%), AGR (+7,03%), MBS (+6,96%).

Nhóm bất động sản với nhiều thông tin hỗ trợ tiếp tục giao dịch sôi động, thanh khoản gia tăng với nhiều mã tăng giá mạnh như DIG (+25,9%), VPH (+24%), NHA (+21,4%), L14 (+20,9%), CEO (+14,8%), SCR (+14,7%), NTL (+13,7%).

Nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp cũng có diễn biến khá tích cực với nhiều mã phục hồi như VGC (+6,76%), SZC (+6,1%), SIP (+5,62%).

Các nhóm ngành khác đều phân hóa, duy trì tích lũy và không có nhiều điểm nhấn trong bối cảnh nhà đầu tư đang chờ các thông tin về kết quả kinh doanh quý 1/2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Trong tuần giao dịch 4/4-7/4/2023, khối ngoại tiếp tục bán ròng 736,4 tỉ đồng trên HOSE. Tính riêng giao dịch khớp lệnh họ bán ròng 747 tỉ đồng, tập trung vào các mã STB (-421 tỉ đồng), VND (-121,1 tỉ đồng), VNM (-120,9 tỉ đồng), SSI (-102,1 tỉ đồng), KDH (-97,9 tỉ đồng).

Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng khớp lệnh mạnh các cổ phiếu “bluechips” như VIC (+124,7 tỉ đồng), HPG (+116,5 tỉ đồng), HDB (+85,8 tỉ đồng), VPB (+69,8 tỉ đồng), CTG (+56,9 tỉ đồng).

Nhà đầu tư cá nhân tiếp tục mua ròng 674,7 tỉ đồng trên HOSE. Tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 712 tỉ đồng, tập trung gom các mã cổ phiếu VCG (+377,3 tỉ đồng), STB (+239 tỉ đồng), PNJ (+165,2 tỉ đồng), NVL (+153,9 tỉ đồng), VNM (+139 tỉ đồng).

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng khớp lệnh nhiều nhất là TCB (-183,3 tỉ đồng), HPG (-132,7 tỉ đồng), VIC (-132,4 tỉ đồng), VPB (-122,3 tỉ đồng), KBC (-103,6 tỉ đồng).

Bộ phận tự doanh các công ty chứng khoán chuyển bán ròng 44 tỉ đồng. Tuy nhiên, tính riêng giao dịch khớp lệnh họ mua ròng 17 tỉ đồng, tập trung vào các mã VPB, FUEVFVND, TCB, GMD, STB.

Ở chiều ngược lại, top cổ phiếu được khối tự doanh bán ròng nhiều nhất gồm E1VFVN30, SSI, HPG, FPT, PGC./.