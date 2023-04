Chứng khoán tuần qua: Khối ngoại bán ròng 300 tỉ đồng trên HOSE

VN-Index đóng cửa tuần giao dịch thứ 16 của năm 2023 (từ ngày 17/4-21/4) với 2 phiên giảm và 3 phiên tăng, mất 9,98 điểm (-0,95%) và đóng cửa tại 1.042,91 điểm.

Thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh với giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn HOSE đạt 8.727 tỉ đồng, giảm 32% so với tuần trước, giảm 15% so với trung bình 5 tuần và 23% so với trung bình 20 tuần trước.

Xét theo mức độ đóng góp, VPB, GAS và VCB là những mã có tác động tiêu cực nhất đến VN-Index. Ở chiều ngược lại, SAB, VHM và BMP là những cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực nhất.

Trong tuần giao dịch vừa qua, thị trường đã phân hóa mạnh theo các thông tin về kết quả kinh doanh quý 1/2023, với nhiều mã tăng giá tốt khi kết quả kinh doanh cải thiện như BMP (+18,5%), SKG (+16,9%), AGR (+23,1%), NDN (+20,5%), CTD (+19,9%).

Nhóm cổ phiếu nông nghiệp, cổ phiếu ngành mía đường cũng có tuần giao dịch tăng điểm tích cực khi giá đường phục hồi ở mức cao, kể đến như các mã KTS (+46,4%), LSS (+19%), SBT (+8,28%), SLS (+6,44%).

Các cổ phiếu nhóm thủy sản cũng có diễn biến tăng giá tích cực với SEA (+16,6%), VHC (+6,98%), ANV (+4,04%), trong khi một số mã giảm điểm như CMX (-5,44%), IDI (-2,13%).

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng là nhân tố chính ảnh hưởng đến VN-Index, với nhiều mã chịu áp lực bán mạnh với thanh khoản gia tăng như LBP (-7,77%), SHB (-6,33%), VPB (-5,12%), HDB (-3,59%), PGB (-3,58%).

Trong tuần giao dịch từ 17-21/4, khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE với giá trị đạt 319 tỉ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 33,7 tỉ đồng, tập trung vào các mã HPG (290,3 tỉ đồng), VPB (95,9 tỉ đồng), PNJ (58,7 tỉ đồng), VHM (52,9 tỉ đồng), VRE (47,5 tỉ đồng).

Ngược lại, khối ngoại bán ròng khớp lệnh mạnh nhất các mã cổ phiếu VNM (-101 tỉ đồng), STB (-73,7 tỉ đồng), BMP (-67,6 tỉ đồng), DGC (-39 tỉ đồng), PVT (-36,3 tỉ đồng).

Nhà đầu tư cá nhân cũng chuyển bán ròng 104 tỉ đồng trên HOSE trong tuần vừa qua. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 54 tỉ đồng, tập trung vào các mã VCG (149,2 tỉ đồng), ACB (95,8 tỉ đồng), VNM (85,1 tỉ đồng), BMP (67,9 tỉ đồng), MSB (43 tỉ đồng).

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư cá nhân bán ròng khớp lệnh nhiều nhất các mã HPG (-320,9 tỉ đồng), VHM (-131,2 tỉ đồng), VRE (-75,2 tỉ đồng), VPB (-50 tỉ đồng), FRT (-42,4 tỉ đồng).

Bộ phận tự doanh trở thành điểm sáng khi mua ròng 194 tỉ đồng. Tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 257 tỉ đồng, tập trung chủ yếu vào các mã STB, VNM, DCM, VHM, HDG. Khối tự doanh bán ròng nhiều nhất ở các mã như FUEVFVND, VPB, VIB, E1VFVN30, MBB./.