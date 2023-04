Chứng khoán tuần qua: Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng 1.700 tỉ đồng trên HOSE

VN-Index đóng cửa tuần thứ 15 của năm 2023 (từ ngày 10-14/4) với 4 phiên tăng và 1 phiên giảm, mất 16,82 điểm (-1,57%) xuống còn 1.052,89 điểm.

Giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn HOSE đạt 12.808 tỉ đồng, giảm 4,6% so với tuần trước, nhưng tăng 24% so với trung bình 5 tuần và 14,9% so với trung bình 20 tuần trước.

Xét theo mức độ đóng góp, VCB, SAB, BID, GAS và VIC là những mã có tác động tiêu cực nhất đến VN-Index. Ở chiều ngược lại, NVL, MWG và DGC là những cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực nhất.

Trong tuần giao dịch vừa qua, thị trường chứng khoán trong nước phân hóa mạnh với dòng tiền ngắn hạn luân chuyển giữa các nhóm ngành nghề.

Cụ thể, nhóm cổ phiếu bất động sản bị điều chỉnh mạnh sau nhiều tuần hồi phục, kể đến như các mã LDG (-17,3%), L14 (-10,5%), SCR (-10,1%), CEO (-9,41%), DIG (-4,71%).

Tương tự, nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính, chứng khoán cũng chịu áp lực bán mạnh như VIX (-7,06%), BVS (-7,04%), CTS (-6,82%), VCI (- 6,53%), VND (-6,01%); ngoại trừ một số ít mã vẫn tăng giá như SHS (+6,32%), VDS (+2,82%).

Một số cổ phiếu thuộc nhóm ngành bán lẻ, hóa chất, thủy sản có diễn biến tích cực trong tuần như PET (+5,91%), DGW (+4,79%), MWG (+2,56%); DGC (+5,22%), CSV (+7,84%); FMC (+7,69%), CMX (+5,88%), MPC (+5,26%), VHC (+4,95%).

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phân hóa, diễn biến tích cực nhất là PGB (+34%), KLB (+5,56%), EIB (+3,40%). Trong khi đó, các mã ngân hàng giảm điểm là BID (-2,63%), TCB (-2,20%), VPB (-1,91%).

Trong tuần giao dịch 10-14/4, nhà đầu tư cá nhân và bộ phận tự doanh của các công ty chứng khoán tiếp tục là bên mua ròng, trong khi nhà đầu tư tổ chức trong nước và khối ngoại bán ròng mạnh.

Cụ thể, khối ngoại tiếp tục bán ròng sang tuần thứ ba liên tiếp với giá trị bán ròng trong tuần vừa qua đạt 1.734,8 tỉ đồng trên HOSE.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 1.766 tỉ đồng, tập trung vào các mã STB (-372 tỉ đồng), HPG (-261 tỉ đồng), VND (-190 tỉ đồng), PVD (-120 tỉ đồng), VNM (-116,5 tỉ đồng).

Ngược lại, những cổ phiếu được khối ngoại mua ròng khớp lệnh tuần này gồm HDB (+137,8 tỉ đồng), PNJ (+60,2 tỉ đồng), VRE (+34,1 tỉ đồng), EIB (+26,5 tỉ đồng), HDG (+26,4 tỉ đồng).

Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.934 tỉ đồng trên HOSE. Tính riêng giao dịch khớp lệnh họ mua ròng 2.037 tỉ đồng, gom mạnh các mã STB (+332,9 tỉ đồng), VND (+261,4 tỉ đồng), HPG (+185,7 tỉ đồng), VNM (+135 tỉ đồng), VPB (+134,7 tỉ đồng).

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng khớp lệnh nhiều nhất là HDB (-122 tỉ đồng), VHM (-91,7 tỉ đồng), TCB (-48,4 tỉ đồng), VRE (-44,7 tỉ đồng), MSN (-33,7 tỉ đồng).

Tương tự, khối tự doanh mua ròng 235,8 tỉ đồng trong tuần vừa qua, tập trung vào các mã FUEVFVND, TCB, HPG, DBC, DGC. Ngược lại, tốp cổ phiếu được khối tự doanh bán ròng gồm PNJ, E1VFVN30, KBC, REE, FPT./.