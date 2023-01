Chứng khoán tuần 9-13/1: Khối ngoại bán ròng 1.500 tỉ đồng trên HOSE

Kết thúc tuần giao dịch thứ 2 của năm 2023 (9-13/1), VN-Index ghi nhận 4 phiên tăng, 1 phiên giảm, có thêm 8,73 điểm (+0,83%) và đóng cửa tại 1.060,17 điểm.

Giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn HOSE đạt 9.634 tỉ đồng, giảm 5,8% so với tuần trước đó, giảm 25,9% so với trung bình 5 tuần và giảm 23,4% so với trung bình 20 tuần trước.

Xét theo mức độ đóng góp, VCB và VHM là hai cổ phiếu lớn có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index khi đóng góp gần 5 điểm cho chỉ số. Ngược lại, VIC, EIB, MWG là những cổ phiếu có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số này.

Nhóm ngành đáng chú ý trong tuần là chứng khoán, với tỷ trọng giá trị giao dịch của ngành tăng lên 13,78% toàn thị trường, chỉ số giá tăng ngành 1,88%. Loạt cổ phiếu ghi nhận sắc xanh tăng điểm kể đến như PHS, IVS, VCI, CTS, VND, VIX, APS, HCM.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng giao dịch khá cân bằng với 13 mã tăng, 10 mã giảm và 3 mã đứng giá. Một số cổ phiếu ghi nhận mức tăng lớn trong tuần gồm VIB (+7,04%), ACB (+4,32%), STB (+4,12%), MSB (+3,13%).

Trong tuần giao dịch vừa qua, nhà đầu tư nước ngoài chuyển bán ròng lần đầu tiên trong 10 tuần liên tiếp, chủ yếu do giao dịch bán thỏa thuận cổ phiếu EIB của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

Cụ thể, khối ngoại bán ròng 1.512 tỉ đồng trên HOSE. Tuy nhiên, tính riêng giao dịch khớp lệnh họ mua ròng 1.818 tỉ đồng, tập trung vào các mã HPG (+334,8 tỉ đồng), FUEVFNVD (+192,3 tỉ đồng), CTG (+137 tỉ đồng), E1VFVN30 (+134,1 tỉ đồng), VHM (+126,2 tỉ đồng).

Ở chiều hướng ngược lại, khối ngoại bán ròng DGC (-58,2 tỉ đồng), VCB (-55,4 tỉ đồng), DCM (-32,6 tỉ đồng), KDC (-30,5 tỉ đồng), BID (-30,4 tỉ đồng).

Bộ phận tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 30 tỉ đồng trong tuần, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 460 tỉ đồng, chủ yếu các cổ phiếu ngân hàng như VPB (+71,4 tỉ đồng), MBB (+56,7 tỉ đồng), TCB (+54,1 tỉ đồng), ACB (+49,6 tỉ đồng).

Đáng chú ý, nhà đầu tư cá nhân cũng chuyển mua ròng 1.404 tỉ đồng trên HOSE. Xét riêng giao dịch khớp lệnh họ bán ròng 2.633 tỉ đồng, chủ yếu bán ròng các mã HPG (-403,2 tỉ đồng), CTG (-216,7 tỉ đồng), STB (-204,2 tỉ đồng), VPB (-177,2 tỉ đồng), VNM (-162,5 tỉ đồng).

Trong khi đó, những cổ phiếu được nhà đầu tư cá nhân mua ròng khớp lệnh nhiều nhất là DGC (+79,9 tỉ đồng), DCM (+50,4 tỉ đồng), NLG (+46,8 tỉ đồng), MSN (+35,2 tỉ đồng) và REE (+32,5 tỉ đồng)./.