Chính thức khởi tố bị can tiếp viên hàng không làm lây nhiễm COVID-19

Hơn một tháng sau khi họp báo công bố khởi tố vụ án lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, ngày 11/1/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với D.T.H. 28 tuổi, bệnh nhân 1342 (BN1342), tiếp viên Hãng hàng không Vietnam Airlines, để điều tra theo điều 240 Bộ luật hình sự.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, ngày 14/11/2020, BN1342 đi trên chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam và được tổ chức cách ly theo quy định tại Khu cách ly của Vietnam Airlines. Tuy nhiên, BN1342 không thực hiện nghiêm việc cách ly, đã gặp gỡ người cùng được cách ly trong khu khác, và bị nhiễm bệnh từ bệnh nhân này (BN1325).

Sau khi được rời khỏi Khu cách ly Vietnam Airlines để về cách ly tại nhà, BN1342 tiếp tục không thực hiện nghiêm việc cách ly mà vẫn ra ngoài đi ăn, đi uống cà phê, đi học tại Trường Đại học HUTECH, đặc biệt là gặp gỡ, dẫn tới lây lan dịch bệnh cho người khác. Cụ thể ở đây, là BN1347 và sau đó, có thêm hai BN lây nhiễm từ BN1347 là BN1348 và BN1349.

Hơn một tháng trước, tại cuộc họp báo công bố khởi tố vụ án hôm 3/12/2020, đại diện cơ quan điều tra Công an TP.HCM, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết cơ quan Công an đã xác minh và nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang nhấn mạnh: “Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đã rất nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19, trong khi trên thế giới đang còn diễn biến rất phức tạp. Việc vi phạm của các cá nhân liên quan vụ án cho thấy sự chủ quan, thiếu ý thức, trách nhiệm trong thời gian thực hiện việc cách ly theo quy định, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Liên quan tình hình BN1342, hôm 22/12/2020, thông tin từ Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP.HCM) cho biết BN1342 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, được công bố khỏi bệnh và tiếp tục thực hiện cách ly 14 ngày tại Khu cách ly của BV Dã chiến theo quy định.

Đối với 3 trường hợp BN1347 (28 tuổi, nam giáo viên tiếng Anh), BN1348 (14 tháng tuổi) và BN1349 (28 tuổi, nữ học viên của bệnh nhân 1347) cả ba BN này cũng đều đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, cũng được tiếp tục cách ly tại đây thêm 14 ngày, kể từ hôm 22/12/2020.

Như vậy, tính đến hôm nay 11/1/2021, cả 4 trường hợp BN1342, BN1347, BN1348 và BN1349 đều đã hết thời hạn cách ly tại Khu cách ly tập trung BV Dã chiến Củ Chi. BN1342 đủ điều kiện sức khoẻ cần thiết để Cơ quan Công an ra quyết định khởi tố bị can.

Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra gửi quyết định khởi tố và tài liệu liên quan đến việc khởi tố bị can đó cho Viện kiểm sát cùng cấp để xét phê chuẩn việc khởi tố. Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can và gửi cho Cơ quan điều tra.

Luật sư cho biết, liên quan đến Điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015 về ‘‘tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" quy định, người làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người có thể bị phạt tiền từ 50 đến 200 triệu đồng, phạt tù từ 1 đến 12 năm.