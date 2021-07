“Chìa khóa vàng” 2021: Thêm nhóm hạng mục bình chọn dành cho doanh nghiệp ATTT Việt Nam

Theo Hiệp hội An toàn thông tin (VNISA), đây là cơ hội để các doanh nghiệp, tổ chức nhận được chứng chỉ chuyên ngành tin cậy, khẳng định và tôn vinh chất lượng, tính ưu việt, tính hiệu quả của sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin, cũng như danh hiệu doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam xuất sắc.

Danh hiệu "Chìa khóa vàng" 2021 sẽ được trao cho nhóm hạng mục sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin, bao gồm: Sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc, Sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc, Giải pháp nền tảng An toàn thông tin tiêu biểu cho chuyển đổi số, Giải pháp Giao dịch điện tử an toàn và Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu.

Điểm khác biệt năm nay là Chương trình được VNISA mở thêm một nhóm hạng mục bình chọn mới, dành cho các doanh nghiệp ATTT Việt Nam, bao gồm: Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về chống mã độc và chống tấn công mạng, Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về kiểm tra và đánh giá ATTT mạng, Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về giám sát và ứng cứu sự cố ATTT mạng, Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về mật mã, xác thực và chữ ký số và Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về đào tạo và bồi dưỡng nhân lực ATTT”.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, các sản phẩm, giải pháp an toàn thông tin được đánh giá dựa trên rất nhiều tiêu chí, như về Tính năng và hiệu quả ứng dụng; Khả năng công nghệ và chất lượng sản phẩm; Tính sáng tạo và đột phá; Khả năng thay thế sản phẩm nhập ngoại;…

Hội đồng chấm giải là những cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia hàng đầu về an toàn thông tin từ các đơn vị chuyên trách trong lĩnh vực này như Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), Cục Quản lý mật mã dân sự và kiểm định sản phẩm mật mã (Ban Cơ yếu Chính phủ), Cục A05 (Bộ Công An), Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng).

Chương trình bình chọn danh hiệu "Chìa khóa vàng" luôn thu hút được sự hợp tác, hưởng ứng, tham gia tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam và sự ủng hộ của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thông tin. Chương trình nhằm phát hiện, tôn vinh các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam xuất sắc, tiêu biểu.

Chương trình góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, tăng cường năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Đăng ký tham gia bình chọn là một trong những hành động thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin trong nước hưởng ứng chương trình Chuyển đổi số Quốc gia và chiến lược "Make in Vietnam" của Chính phủ.

Thông tin tham gia chương trình bình chọn được đăng tài đầy đủ và cập nhật trên website: www.binhchon.vnisa.org.vn.

Lễ công bố và trao danh hiệu "Chìa khóa vàng" 2021 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11/2021 tại Hà Nội.