Cách sử dụng tính năng Live Text mới trên iOS 15

Apple mới đây đã tung ra phiên bản iOS 15 beta công khai, người dùng hiện nay đã có thể cài đặt và trải nghiệm các tính năng mới nhất sắp có trên iPhone vào mùa thu này. Trong những tính năng quan trọng được cập nhật trên phiên bản này thì Live Text dường như được nhiều người dùng quan tâm nhất. Đây là tính năng cho phép người dùng sao chép các văn bản, địa chỉ email, số điện thoại và hơn thế nữa từ hình ảnh.

Live Text hoạt động với cả văn bản viết tay và đánh máy, đồng thời hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Trung (phồn thể và giản thể), tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha. Cũng cần nhớ rằng iOS 15 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nghĩa là Apple có thể điều chỉnh hoặc thay đổi cách hoạt động của Live Text trong những tháng tới.

Người dùng có thể sử dụng Live Text theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của họ. Dưới đây là tất cả các cách khác nhau mà bạn có thể sử dụng:

Với các văn bản

Cho dù người dùng đang soạn tin nhắn cho bạn bè, viết email hay bất kỳ nội dung nào đó trong ứng dụng ghi chú, họ vẫn có thể thêm văn bản đã sao chép từ hình ảnh hoặc camera.

Cách sử dụng rất đơn giản, người chỉ cần nhấn giữ vào văn bản mà họ đang soạn, lúc này thiết bị sẽ tự động xuất hiện một tùy chọn bổ sung: văn bản từ Máy ảnh. Nhấn vào đó, ứng dụng sẽ hiện ra một cửa sổ camera nhỏ hơn, từ đó người dùng có thể chiếu camera vào những văn bản, số điện thoại hay bất kỳ thứ gì họ muốn sao chép. Sau đó iOS sẽ đánh dấu những văn bản mà thiết bị nhận diện được trên camera, từ đó người dùng có thể thả những tập tin đó vào thư mục của bạn bằng cách nhấn vào nút "chèn" ở phía trên màn hình.

Trong ứng dụng Camera

Nếu người dùng sở hữu những mẫu iPhone XS trở lên, họ cũng có thể sử dụng Live Text trực tiếp trong ứng dụng Máy ảnh. Chỉ cần mở ứng dụng Máy ảnh và nhấn vào biểu tượng của tính năng Văn bản trực tiếp (Live Text) xuất hiện ở góc màn hình để kích hoạt. Lúc này thiết bị của bạn sẽ nhận diện những văn bản đang hiển thị trên camera giúp người dùng dễ dàng thao tác ngay trên ứng dụng.

Trong ảnh

Nếu người dùng đang mở bất kỳ ảnh nào có văn bản trong đó, họ cũng có thể chọn và tương tác với nó một cách dễ dàng. Cách hoạt động tương tự như những văn bản thông thường ở những phiên bản iOS cũ, người dùng chỉ cần chạm và giữ vào văn bản trong một hình ảnh và ngay sau đó họ sẽ thấy các tùy chọn quen thuộc như coppy, sellect all, look up... hiện lên.

Trong Safari

Văn bản cũng có thể được chọn trực tiếp từ hình ảnh trên web trong Safari. Để lấy văn bản, hãy chạm và giữ vào một hình ảnh và nhấn nút “Hiển thị văn bản”, nút này sẽ cho phép bạn đánh dấu và tương tác với văn bản ở đây.

Theo The Verge