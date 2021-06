Cách miễn phí chuyển tiền đến Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19

Trước nhiều ý kiến phản hồi việc chuyển tiền ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19 vẫn bị các ngân hàng thu phí, Ví MoMo vừa công bố triển khai tính năng “Chuyển tiền Quỹ Vắc-xin” miễn phí ngay trên màn hình chính của ứng dụng.

Tính năng giúp người dùng Chuyển tiền đến Quỹ Vắc-xin, phòng COVID-19 chỉ bằng thao tác nhập số tiền muốn đóng góp và xác nhận là hoàn tất mà không phải ghi nhớ Ngân hàng cùng số dãy số tài khoản của Quỹ Vắc-xin.

Bên cạnh đó, MoMo miễn phí Chuyển tiền của tất cả giao dịch đóng góp từ nay đến 31/7/2021. Số tiền tối thiểu là 20.000 đồng cho mỗi giao dịch chuyển tiền đến Quỹ.

Ông Nguyễn Bá Diệp - Phó chủ tịch, đồng sáng lập Ví MoMo chia sẻ mỗi đóng góp dù là nhỏ bé nhất cũng có thể tạo nên những điều vĩ đại, giúp kết nối yêu thương và lan tỏa sự tử tế trong cộng đồng.

Được biết, MoMo cũng là kênh quyên góp từ thiện được yêu thích với hàng trăm nghìn lượt quyên góp mỗi tháng vào các chương trình thiện nguyện khác được tích hợp ngay trên ví như: Ví nhân ái, Phát tâm công đức hay Như chưa hề có cuộc chia ly,…

Các tài khoản tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19 của Chính phủ:

1. Tài khoản tiếp nhận tiền trong nước:

a. Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước:

- Tên tài khoản: Quỹ vaccine phòng COVID-19

- Số hiệu tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND); 3761.0.9098869.91999 (USD) và 3761.0.9098786.91999 (EUR)

b. Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Nội:

- Tên tài khoản: Quỹ vaccine phòng COVID-19

- Số hiệu tài khoản: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD) và 21110142996868 (EUR)

2. Tài khoản tiếp nhận tiền từ nước ngoài:

- Account name: Fund for Vaccination Prevention of Coronavirus Disease 2019

- Account number: 21110009116868 (VND), 21110371116868 (USD) and 21110142996868 (EUR)

- Bank: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hanoi branch - 4B Le Thanh Tong Street, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam

- Swift code: BIDVVNVX