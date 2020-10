Cá nhân, tổ chức đi làm từ thiện: Làm từ tâm không sợ phạm luật

Dù mất hết sự nghiệp, Thuỷ Tiên sẽ tự chịu trách nhiệm

Nghị định 64/2008 (về việc vận động, tiếp nhận, phân phối, sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng…) không quy định cho những cá nhân, nhóm người như ca sĩ Thuỷ Tiên được vận động, tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ.

Theo Nghị định 64 quy định, cá nhân không được lập Quỹ. Hơn nữa, Thuỷ Tiên cũng chưa lập quỹ, vậy mà chỉ trong một tuần kêu gọi, người dân đã tin tưởng đóng góp cho ca sĩ tới hàng trăm tỉ đồng để giúp đỡ người dân vùng bão lũ miền Trung.

Nói về quá trình làm từ thiện tại Huế và Quảng Bình những ngày qua, Thủy Tiên cho biết hiện giờ cô chưa có thời gian để kê khai chi tiết những khoản đã chi trong tổng quỹ. Tuy nhiên, Thuỷ Tiên khẳng định mình làm từ thiện vì cái tâm, thì chẳng có việc gì phải sợ.

Trước ý kiến số tiền quá lớn nên cần có tổ chức cứu trợ như một bộ máy thu nhỏ để làm từ thiện minh bạch, hiệu quả hơn, Thủy Tiên cho biết cô lắng nghe nhưng sẽ không thực hiện. “Mỗi người sẽ có một quan điểm riêng để làm từ thiện, cách riêng để giúp đỡ cộng đồng... Tiên chỉ là một cá nhân và Tiên sẽ làm việc theo cái tâm của mình, tiền trao tận tay để giúp đỡ bà con, không thông qua tổ chức hay tự lập bất kỳ tổ chức nào. Tiền người dân gửi cho Tiên đi trực tiếp giúp đỡ, là Tiên phải cầm đi, dù có cực đến mấy", Thuỷ Tiên nói.

“Nếu như vì việc này mà mình không may mất hết, mình cũng vui vẻ chấp nhận vì mình tin rằng với số lượng người được giúp, cũng đáng để mình đánh đổi. Ai mà không đến lúc già đi và mất hết chứ” – Ca sĩ Thuỷ Tiên tuyên bố.

Cứu người là quan trọng nhất

Xét theo quy định tại Nghị định 64 thì Quỹ Hạt giống tâm hồn do First News Trí Việt đứng ra kêu gọi cộng đồng và các doanh nghiệp chung tay cứu trợ bà con vùng lũ và hiện tại ông Nguyễn Văn Phước – Giám đốc Công ty Văn hoá sáng tạo First News Trí Việt và đoàn công tác thiện nguyện đang có mặt tại vùng lũ cũng bị coi là vi phạm quy định về tiếp nhận, phân phối, sử dụng các nguồn đóng góp từ thiện.

Và sẽ còn rất nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân, nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên khác nữa đã vào với vùng lũ và nhiều người đang tiếp tục gom tiền, vật dụng, hàng hoá, chuẩn bị đi vào cứu trợ bà con vùng lũ. Chả lẽ, họ cũng phạm luật hết?

Khi được hỏi quan điểm về việc này, Giám đốc First News Trí Việt nói: “Việc cứu người dân đồng bào vùng tâm lũ với rất nhiều biến cố hiểm nguy bất ngờ đến tính mạng rất nhiều người dân ở vùng xa nhiều ngày không ai giúp, kể cả các cơ quan chính quyền đoàn thể. Quy định có khi rất cứng ngắc, khuôn khổ, khó khăn hiểm nguy đến với đồng bào thì từng giờ từng phút. Nhiều người dân đã chết vì không được cứu giúp kịp thời”.

Đau lòng khi tin từ vùng bão lũ liên tiếp gửi ra ngoài những lời cầu cứu, nhiều trường hợp phụ nữ mới sinh con nhưng hoàn toàn không được chăm sóc y tế, thiếu lương thực, thực phẩm, vật dụng, nhiều người không may đã thiệt mạng khiến người ở nơi khô ráo cũng khó lòng nuốt nổi bữa cơm.

“Nhóm thiện nguyện “Hạt giống tâm hồn - Vì miền Trung yêu thương” do các bằng hữu là anh em báo chí kết hợp với anh em thiện nguyện Hạt giống tâm hồn lập nên tháng 10/2016, tự bỏ tiền túi và vận động bạn bè, những người có tâm muốn giúp đồng bào lũ lụt miền Trung (không phải là Quỹ). Năm nay, mưa lũ miền Trung đột biến lan rộng dữ dội, nhận thấy nhiều đồng bào gặp khó khăn thực sự trong cuộc sống, chúng tôi lại phát tâm khởi động và hành động. Và ngay khi vận động, chúng tôi đã chia nhau bay ra miền Trung, đến vùng lũ Quảng Trị, Quảng Bình và giúp đỡ bà con ở vùng xa xôi, hiểm nguy, vùng tâm lũ chưa được ai giúp đỡ, hỗ trợ, bằng các suất ăn ngay, thực phẩm, bánh tét, và tiền” – Ông Nguyễn Văn Phước cho biết.

Trường hợp của ca sĩ Thuỷ Tiên được ông Phước nhận định: “Về việc ca sĩ Thuỷ Tiên đã phát tâm bỏ hết công việc, không quản ngại thời gian, nguy hiểm đi đến tận những vùng người dân đang cần giúp, đối với tôi và nhóm thiện nguyện “Hạt giống tâm hồn - Vì miền Trung yêu thương” là điều rất tốt, cần nhân rộng. Tâm cô ấy sáng, hành động thiết thực, người dân cảm nhận được nên đã đặt lòng tin để gửi những số tiền dù rất nhỏ - mà chính họ cũng cần cho cuộc sống của mình - để giúp đồng bào thân yêu đang trong cảnh khốn cùng. Và Thuỷ Tiên - một khi đã được tin tưởng giao cho việc cứu người thì nên dành thời gian sử dụng hết số tiền đó để khẩn cấp chuyển, cứu những người dân vùng lũ miền Trung ngay trong giai đoạn này và công bố chi tiết các giúp đỡ người dân đúng với số tiền mọi người đã góp sức (tránh chia làm nhiều giai đoạn để có thể gây hiểu lầm như có người trước đây)” – Ông Nguyễn Văn Phước góp ý.

Đa số ý kiến của cộng đồng trên các diễn đàn cũng cho rằng việc làm của các văn nghệ sĩ cũng như các cá nhân, tổ chức là rất đáng khen ngợi, đáng được nhân rộng để bà con bị thiên tai sớm khắc phục thiệt hại đau lòng.

“Trong 4 ngày qua, chúng tôi đã kết hợp với nhóm bằng hữu bên ngành Dược và Cao su hỗ trợ đồng bào hơn 800 triệu. Tài khoản nhận đóng góp của các nghệ sĩ Thành Lộc, ca sĩ Hồng Nhung... cùng các nhà báo Nguyễn Công Khế, nhà báo Vũ Kim Hạnh, bà Thuý Nga (nguyên Phó TGĐ Ngân hàng Vietcombank TP.HCM) những ngày qua nhận được hơn 300 triệu, chúng tôi bỏ thêm tiền đóng góp của nhân viên Trí Việt - First News, tiền cá nhân tôi 80 triệu và vận động bạn bè 200 triệu, tổng cộng là 500 triệu (chưa kể sắp tới sẽ đấu giá tài sản của riêng tôi là chiếc xe cổ của NSND Út Trà Ôn). Nghĩa là chúng tôi đã đi trực tiếp giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền Trung nhiều hơn cả số tiền mà mọi người đóng góp. Và chúng tôi sẽ còn đi giúp tiếp đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt bằng tiền của chính chúng tôi bỏ ra để giúp người. Một khi tiếng kêu cứu của đồng bào còn là chúng tôi còn đi. Đến khi các cơ quan chính quyền nhà nước giúp kịp thời hết thì chúng tôi thanh thản trở về với công việc vốn rất bộn bề của mình” – Ông Nguyễn Văn Phước trải lòng.