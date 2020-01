Bộ Y tế phạt Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Thương Mại Công Đức 50 triệu đồng vì sao?

Theo Thanh tra Bộ Y tế, Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Thương Mại Công Đức (địa chỉ: 280 E5 Lương Định Của, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh) đã sản xuất 5 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe sau ngày 1/7/2019 không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vi phạm Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm của Chính phủ.

Vì thế, Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Thương Mại Công Đức do ông Nguyễn Công Khanh - Giám đốc Công ty là người đại diện pháp luật - bị phạt 50 triệu đồng.

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Thương Mại Công Đức phải thu hồi tối đa các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã sản xuất sau ngày 1/7/2019 mà không có Giấy chứng nhận GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đồng thời, tiêu hủy các sản phẩm vi phạm, Công ty phải báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Bộ Y tế trước ngày 24/1/2020.